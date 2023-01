Offerte Amazon 9 gennaio fino al 78% su Apple, Hisense, Kingston, Sony, SanDisk – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1358,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 11S – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera professionale 108MP, 5000mAh, Graphite Grey (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a 201,88 € – invece di 299,90 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Monitor HRM S7A0 (S32A704), Flat, 32″, 3840×2160 (UHD 4K), VA, Bezeless, HDR10, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 319,00 € – invece di 502,95 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P3 2TB PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Fino a 3500MB/s – CT2000P3SSD8 In offerta a 137,00 € – invece di 167,80 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

CIRYCASE Luci Bici Anteriori & Posteriori, USB Ricaricabile Luce Bici Super Luminosa, Impermeabile IPX6 Luci Bicicletta LED per Guida Notturna, 8+12 Modalità di Illuminazione, Maggiore Durata Batteria In offerta a 19,99 € – invece di 27,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HP – PC Dual Mode Mouse 300 Wireless e Bluetooth, 2 Tasti PreProgrammati, Tecnologia Advanced Encryption Standard, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design Pratico e Confortevole, Nero In offerta a 17,86 € – invece di 29,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Razer Opus X : Cuffie wireless a bassa latenza con tecnologia ANC – Quartz In offerta a 58,41 € – invece di 109,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Elgato Cam Link 4K, scheda di acquisizione esterna, streaming, registrazioni con DSLR, camcorder, webcam in 1080p60, 4K30 per videoconferenze, home office, gaming, su OBS, Zoom, Teams, PC/Mac In offerta a 95,99 € – invece di 129,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ziPhone

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 799,99 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1337,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 1030,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 807,00 € – invece di 939,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

zMac

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2522,99 € – invece di 2849,00 €

sconto 11% – fino a data sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2.073,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1609,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1609,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ziPad

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 705,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 377,00 € – invece di 439,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 959,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

zWatch

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop color galassia – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 639,00 € – invece di 789,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

zAccessori

Apple AirPods Pro (seconda generazione) In offerta a 257,00 € – invece di 299,00 €

sconto 14% – fino a data sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 139,00 € – invece di 159,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 100,03 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hisense 43″ UHD 4K 2022 43A6FG, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 243,00 € – invece di 298,90 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony MHC-V02 Sistema audio All in One con JET BASS BOOSTER, Effetti Luminosi, Lettore CD, Bluetooth, USB, Nero In offerta a 157,99 € – invece di 230,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/64GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 64 GB In offerta a 6,99 € – invece di 9,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme 1TB Portable NVMe SSD, USB-C, up to 1050MB/s Read and 1000MB/s Write Speed, Water and Dust-Resistant, Black In offerta a 128,13 € – invece di 241,87 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OBSBOT Tiny Webcam PTZ, AI-Alimentato Inquadratura & Controllo Gesti, Full HD 1080p, Doppio Microfono Omnidirezionale, Grandangolo di 90 Gradi, Correzione della Scarsa Luminosità, Per Zoom, Skype In offerta a 159,00 € – invece di 249,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fullmosa Cinturino per Apple Watch 45mm/44mm/42mm/49mm, Cinturini in Acciaio Inossidabile Compatibile con Apple Watch Serie 8 7 6 5 4 3 2 1, Apple Watch SE 2/ SE/ Ultra, per Donna e Uomo, Nero In offerta a 19,49 € – invece di 25,79 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SKROSS | 1.302961 | MUV USB (4xA) | Anti Shock – KID SAFE Adattatore Universale da Viaggio a 2 poli più 4 Porte USB Type-A da 4.8A – Tensione e Potenza: 100V – 250W/250V – 625W In offerta a 14,29 € – invece di 64,90 €

sconto 78% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU Caricatore Auto, [USB C 30W+USB A 30W] Accendisigari USB 5A PD QC3.0 Ricarica rapida Caricabatterie Auto, Presa usb auto in metallo per iPhone 14 13 12 Pro Max Samsung Huawei iPad MacBook AirPods In offerta a 9,99 € – invece di 17,93 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EasyULT Adattatore da USB C a USB 3.0, Adattatore OTG Tipo-C a USB A, Conversione da Thunderbolt 4/3 a USB, Compatible per MacBook Pro 2021, MacBook Air 2020, Galaxy S8 S9 Plus Note 8 9-Nero In offerta a 3,59 € – invece di 3,79 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sabrent Cavo SATA SSD/Hard disk esterno a USB 3.0, Adattatore SSD esterno/HDD per SATA da 2,5 pollici [ottimizzato per SSD, supporto UASP SATA I II III] per Windows, Mac, Linux (EC-SSHD) In offerta a 12,99 € – invece di 18,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HOMCOM Schermo di Proiezione 84 Pollici con Treppiedi Formato 4:3 In offerta a 71,95 € – invece di 85,95 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Supporto Girevole da Tavolo per TV da 32-60 Pollici – Piedistallo per TV Regolabile in Altezza con Base in Vetro Temperato, VESA Max 400x400mm, Fino a 40 kg In offerta a 37,99 € – invece di 39,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Digiquest Decoder Tivùsat Ti9, DVB-S2- con telecomando 2 in 1, Nero, carta Tivusat inclusa, funzione di registrazione attivabile In offerta a 90,99 € – invece di 129,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BONTEC Universale Supporto TV da Tavolo per Schermi da 17 a 43 pollici, Piedistallo per TV Regolabile in Altezza e Girevole con Base in Vetro Temperato, VESA Max 200×200 mm, Fino a 45 kg In offerta a 34,99 € – invece di 39,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).