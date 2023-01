iPhone 14 Pro e Pro Max ora in consegna senza ritardi

I lunghissimi tempi di attesa a cui erano costretti gli utenti che ordinavano iPhone 14 Pro (qui la nostra recensione) e 14 Pro Max sembrano finalmente un ricordo del recente passato: negli USA ora chi ordina uno dei modelli top di gamma di ultima generazione Apple lo riceve in consegna in un giorno lavorativo, mentre in Italia nel momento in cui scriviamo l’attesa è indicata in un minimo di un giorno fino a un massimo di tre giorni successivi all’ordine.

Siamo ad anni luce di distanza dalle tre – quattro settimane, fino anche a più di un mese indicati dal sistema di Apple Store online, questo a partire dall’inizio del mese di novembre, quando Apple ha diramato un comunicato stampa per informare dei problemi in corso nella fornitura di iPhone 14 Pro e Pro Max.

I modelli con più novità e più costosi sono anche quelli più richiesti da utenti e mercato fin dal lancio a settembre 2022, peccato però che chiusure e blocchi per Covid in Cina abbiano rallentato la produzione nella mega città fabbrica di Foxconn nel periodo più caldo dell’anno per l’elettronica di consumo.

Già nei primissimi giorni di gennaio Foxconn ha annunciato di essere tornata al 90% della capacità di produzione massima nella città fabbrica presso Zhengzhou dove viene costruita la stragrande maggioranza di tutti gli iPhone venduti nel mondo. Anche se nel momento in cui scriviamo per l’Italia vengono indicati 1 – 3 giorni per la consegna di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max su Apple Store online si tratta di un ritorno alla normalità.

In più solitamente le tempistiche di consegna dei prodotti Apple in USA tradizionalmente vengono riportate anche in Italia e in altri paesi nelle ore successive all’aggiornamento d’Oltreoceano, così è probabile che la consegna a un solo giorno per iPhone 14 Pro e Pro Max risulti disponibile anche nel nostro Paese nelle prossime ore. Il miglioramento della produzione si farà sentire anche su tempi di attesa e consegna per chi sceglie di comprare iPhone 14 Pro e Pro Max nel negozio ufficiale Apple su Amazon.

