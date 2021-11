Offerte Amazon 9 novembre fino al 57% su Apple, Samsung, LG, Corsair, Elgato, Keter, Meross

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Candy CDCP 6S Mini Lavastoviglie da Tavolo, 6 Coperti, Compatta, Libera Installazione, 55x50x44 cm, Inox, Classe F [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 239,00 € – invece di 349,00 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

ASUS VivoBook 15 K513EA#B099FHD26R, Notebook con Monitor 15,6″ FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe Graphics, Windows 10 Home, Argento In offerta a 599,00 € – invece di 799,00 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Hisense 50AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 379,00 € – invece di 449,00 €

sconto 16% – fino al 18 novembre

NOW Smart Stick con i primi 3 mesi a scelta fra Cinema oppure Entertainment| Chiavetta streaming | TV In offerta a 14,99 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MB-ME256HA Evo Select Scheda MicroSD da 256 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 29,99 € – invece di 61,29 €

sconto 51% – fino al scadenza sconosciuta

Decoder DVB-T2 HD 1080P Ricevitore Digitale Terrestre HDMI H265 HEVC 10 Bit Riceve Tutti I Canali Gratuiti, Mini Scart Supporto USB WiFi [Include un Telecomando Universale 2in1] In offerta a 25,49 € – invece di 31,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

BONTEC Supporto da Tavolo per TV da 26-55 Pollici, Regolabile in Altezza e Girevole Piedistallo per TV Max VESA 400×400 mm, che Regge fino a 45 kg In offerta a 26,99 € – invece di 35,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black In offerta a 69,00 € – invece di 129,99 €

sconto 47% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, Antracite) + Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (2 videocamere) In offerta a 114,99 € – invece di 264,98 €

sconto 57% – fino al scadenza sconosciuta

LEDVANCE SMART+ presa commutabile per WiFi, con misurazione della potenza, compatibile con Google e Alexa Voice Control, confezione da 4 [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 16,99 € – invece di 25,54 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Smart Keyboard (per iPad 8ª/7ª generazione, iPad Air – 3ª generazione e iPad Pro 10,5″) – Italiano In offerta a 149,00 € – invece di 179,00 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Dreame V10 Pro Scopa Elettrica Senza Fili, 6 in 1 Aspirapolvere Ciclonica Ricaricabile, 450 W di Potenza e 22000Pa, fino a 60 minuti e schermo visualizzato, EU Versione In offerta a 249,99 € – invece di 269,99 €

sconto 7% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Dreame T30 Aspirapolvere Senza Fili Potente 27Kpa, Scopa Elettrica, Ricaricabile a Batteria,Autonomia 90 Minuti, Auto-Regolare, Peli di Animali Pavimento Tappeto In offerta a 419,99 € – invece di 459,99 €

sconto 9% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256 GB) – Galassia In offerta a 896,29 € – invece di 959,00 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

Razer Power Up Bundle Pacchetto Composto da Una Tastiera Cynosa Lite IT-Layout, Mouse Viper e Auricolare Kraken X Lite In offerta a 81,7 – invece di 139,99

sconto 42% – fino al 21 nov 21

Microsoft Needle Hill Mouse Bluetooth Ergonomico, Blu In offerta a 37,8 – invece di 59,99

sconto 37% – fino al 21 nov 21

LG 27UN83A Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB Hub, Speaker Stereo, Uscita Audio, Flicker Safe, Stand Pivot, Bianco In offerta a 399,99 € – invece di 549,00 €

sconto 27% – fino al 18 nov 21

LG 32GP850 UltraGear Gaming Monitor 32″ QHD NanoIPS 1ms HDR 10, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 180Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB 3.0, AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a 299,99 € – invece di 699,00 €

sconto 57% – fino al 18 nov 21

Samsung Monitor HRM UE590 (U28E570), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), Pannello TN, 60 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Eco Saving Plus, Nero In offerta a 219,90 € – invece di 329,00 €

sconto 33% – fino al 18 nov 21

Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702), Flat 32″, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C In offerta a 299,90 € – invece di 469,00 €

sconto 36% – fino al 18 nov 21

Hisense 55″ QLED 4K 2021 55A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativ� 4K In offerta a 569,00 € – invece di 699,00 €

sconto 19% – fino al 18 nov 21

HUAWEI MateView GT 34” Monitor Ultrawide curvo gaming, 165Hz, 21:9 WQHD 3440 x 1440, 3K+, 1500R, Doppio altoparlante SoundBar 5W, Controllo touch volume, doppio microfono 360�, USB-C, HDMI, DP, Black In offerta a 449,00 € – invece di 549,00 €

sconto 18% – fino al 18 nov 21

Intex 28426 Pure Spa Bubble Therapy, 196 x 71 cm 4 Posti, Sabbia, Con Pompa, Riscaldatore, Sistema Purificazione Acqua, Beige Classic In offerta a 419,99 € – invece di 569,00 €

sconto 26% – fino al 15 nov 21

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento In offerta a 249,90 € – invece di 324,90 €

sconto 23% – fino al 14 nov 21

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, Nessun Hub Richiesto In offerta a 32,99 – invece di 43,99

sconto 25% – fino al 14 nov 21

Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart(Type�F), Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16 A, 2,4 GHz, 2 Pezzi In offerta a 27,74 – invece di 34,99

sconto 21% – fino al 11 nov 21

Striscia LED Intelligente meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming In offerta a 39,09 – invece di 65,99

sconto 41% – fino al 14 nov 21

meross Interruttore Intelligente Smart Switch Wi-Fi Telecomando Wireless Universale, Funzione Timer, Controllo Remoto e Vocale, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google, SmartThings In offerta a 14,99 – invece di 23,99

sconto 38% – fino al 11 nov 21

Corsair SABRE PRO CHAMPION SERIES Mouse Gaming Forma Ergonomica per Giocatori di eSports, Leggero un Peso di Solo 69 g, Cavo Paracord Flessibile, Tasti CORSAIR QUICKSTRIKE con gap nullo, Nero In offerta a 34,99 – invece di 54,99

sconto 36% – fino al 21 nov 21

Corsair HS75 XB WIRELESS Cuffie Gaming con Microfono per Xbox Series X e Xbox One (Lcollegati Direttamente Senza Adattatore Wireless, Audio Dolby Atmos, Microfono Unidirezionale) Nero In offerta a 109,99 – invece di 179,99

sconto 39% – fino al 21 nov 21

Corsair iCUE LS100 Smart Lighting Strip, Strip LED, 250 mm + 450 mm In offerta a 59,99 – invece di 86,9

sconto 31% – fino al 21 nov 21

Corsair SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION SERIES, Mouse Gaming Wireless Ultraleggero per FPS/MOBA (Tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS, Sensore Ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI) Nero In offerta a 79,99 – invece di 99,99

sconto 20% – fino al 21 nov 21

Corsair VOID ELITE Wireless Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1 , Wireless 2.4 GHz a Bassa Latenza, 12 metri di portata, Personalizzabili Illuminazione con PC, PS4 Compatibilit�, Bianco In offerta a 79,99 – invece di 109,99

sconto 27% – fino al 21 nov 21

Corsair M65 PRO RGB Mouse Ottico da Gioco, RGB Retroilluminato, 12000 DPI, FPS, con Cavo, Sistema di regolazione del peso, Nero In offerta a 39,99 – invece di 69,99

sconto 43% – fino al 21 nov 21

Corsair MM300 Tappetino per Mouse da Gioco, Formato Esteso, Nero/Grigio In offerta a 19,99 – invece di 34,99

sconto 43% – fino al 21 nov 21

Corsair K55 RGB PRO XT Tastiera Gaming a Membrana Cablata, Retroilluminazione RGB, 6 Tasti Macro con Integrazione Software Elgato, Resistente all’infiltrazione di Polvere e Liquidi, QWERTY, Nero In offerta a 49,99 – invece di 79,99

sconto 38% – fino al 21 nov 21

Corsair K68 LED Rosso Tastiera Meccanica Gaming Cherry MX Red, Lineare e Veloce, Retroilluminato LED Rosso, Resistente all�Infiltrazione di Polvere e Liquidi, Italiano, QWERTY, Nero In offerta a 74,99 – invece di 99,99

sconto 25% – fino al 21 nov 21

Elgato HD60 S, 1080P60, Zero-Lag Passthrough, Latenza Bassa, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, USB 3.0 In offerta a 149,99 – invece di 175,24

sconto 14% – fino al 14 nov 21

Elgato Ring Light, Luce ad Anello con Bordo Illuminato Premium, 2500 Lumen, Tecnologia di Diffusione a Strati, Bianco da Caldo a Freddo, Controllo tramite App su Mac/Windows/iPhone/Android In offerta a 149,99 – invece di 199,99

sconto 25% – fino al 14 nov 21

Elgato Green Screen MT – Pannello Chroma Key Montabile, Robusto Tessuto Antipiega Dacron di DuPont, Facile Montagio a Parete o a Soffitto, Verde, Dimensioni schermo 200 x 180 cm In offerta a 123,9 – invece di 149,99

sconto 17% – fino al 14 nov 21

Elgato Cam Link 4K, trasmetti live, registra via DSLR, camcorder, action cam, 1080p60, 4K/30FPS, HDMI, USB 3.0, videoconferenze, home office, Zoom, Teams In offerta a 99,99 – invece di 129,95

sconto 23% – fino al 14 nov 21

Keter Patio Bench – Cassapanca da Giardino, In Resina, Capacit� 227 Litri, Bianco, 132.7 x 61.2 x 89.5 cm In offerta a 140,17 – invece di 179,9

sconto 22% – fino al 14 nov 21

Keter High Store Plus Box Porta Attrezzi, da Esterno, Grigio, 140 W x 73.6 D x 170.4 H cm In offerta a 308 – invece di 399

sconto 23% – fino al 14 nov 21

Keter Baule da esterno Pool Box In Resina capacit� 570 Litri, Bianco, 155 x 72.4 x 64.4 centimetri In offerta a 191,15 – invece di 249,9

sconto 24% – fino al 14 nov 21

Keter Baule Rockwood con Capacit� di Seduta, Marrone 155 x 72.4 x 64 cm In offerta a 167,3 – invece di 219,9

sconto 24% – fino al 14 nov 21

Keter Emily Lounge Set, Mobili da Giardino Superficie Liscia con Divano 2 Posti 2 Sedie e Tavolino, Grafite In offerta a 142,07 – invece di 189,9

sconto 25% – fino al 14 nov 21

Keter Armadio Gulliver Multispace Xl, Beige 80 x 44 x 182 cm In offerta a 89,17 – invece di 129,9

sconto 31% – fino al 14 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).