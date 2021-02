Offerte Amazon del 23 Febbraio fino al 71% su Apple, iRobot, LG, Aigostar, Bticino, Nautica, Burton

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Alimentatore duo MagSafe In offerta a 118,99 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino al 6 mar 21

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero, 33w In offerta a 229,99 € – invece di 349,90 €

sconto 34% – fino al 28 feb 21

Click qui per approfondire

LG UHD TV 49UN71006LB.APID, Smart TV 49”, LED 4K IPS Display, Modello 2020, Alexa integrata In offerta a 399,00 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino al 28 feb 21

Click qui per approfondire

LG TV UHD AI 70UN71006LA, Smart TV, 70″, 4k, Alexa integrata In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino al 28 feb 21

Click qui per approfondire

Cuffie Gaming con Microfono Cancellazione del Rumore – August EPG100 Bass Stereo Cuffie per Giochi per PC /PS4 /Xbox One /Laptop Over Ear Gaming Cuffie Headset LED con 3.5mm Jack Controllo Volume In offerta a 33,56 € – invece di 46,95 €

sconto 29% – fino al 23 feb 21

Click qui per approfondire

AUKEY Dash Cam Full HD 1080P Telecamera per Auto con Obiettivo Grandangolare di 170°, Super Condensatore, WDR Visione Notturna Dashcam con Registrazione in Loop, G-Sensor In offerta a 46,74 € – invece di 54,99 €

sconto 15% – fino al 28 feb 21

Click qui per approfondire

Aigostar – Confezione da 5 Lampadine LED A5 A60, 15W, Attacco Piccolo E27, 1200 lumen, Luce Calda 3000K [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 17,58 € – invece di 26,99 €

sconto 35% – fino al 28 feb 21

Click qui per approfondire

Lampadina LED E27 19W, Luce Bianca Fredda 6400K, 1615 Lumen, Angolo a Fascio 180°, Non Dimmerabile, Pacco da 5. In offerta a 23,99 € – invece di 38,49 €

sconto 38% – fino al 23 feb 21

Click qui per approfondire

Aigostar BlueFire ? piastra a induzione portatile, piano cottura portatile con pannello touch. Fornello a induzione elettrico Fino a 240? e 2000W In offerta a 42,49 € – invece di 95,99 €

sconto 56% – fino al 28 feb 21

Click qui per approfondire

Aigostar Robin – piastre per panini 3 in 1, sandwich e waffle. 750 Watt, piastre antiaderenti rimovibili di facile pulizia, controllo automatico della temperatura, impugnatura Cool Touch, colore nero In offerta a 31,44 € – invece di 46,78 €

sconto 33% – fino al 28 feb 21

Click qui per approfondire

BTicino 365521 Kit Vivavoce Videocitofono Classe 100V12B e Pulsantiera Linea 2000, Bifamiliare In offerta a 371,50 € – invece di 469,54 €

sconto 21% – fino al 7 mar 21

Click qui per approfondire

Bticino ASTAM5180 Presa Bipasso Standard Italia, Kit 10 Pezzi, Colore Bianco In offerta a 45,70 € – invece di 53,90 €

sconto 15% – fino al 7 mar 21

Click qui per approfondire

Geographical Norway Parka Uomo VERVEINE Blu Marino S In offerta a 79,90 € – invece di 239,00 €

sconto 67% – fino al 28 feb 21

Click qui per approfondire

Geographical Norway Parka da uomo BECO Nero S In offerta a 49,90 € – invece di 99,00 €

sconto 50% – fino al 28 feb 21

Click qui per approfondire

homcom Monopattino Scooter Monopattino Pieghevole Regolabile con Serratura Rinforzata per Adulti e Bambini in Alluminio, PP, PU 93.5 x 38 x 95-105 cm Bianco In offerta a 63,96 € – invece di 95,95 €

sconto 33% – fino al 23 feb 21

Click qui per approfondire

Nautica Orologio Analogico Classico Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle NAPSHG002 In offerta a 97,99 € – invece di 336,00 €

sconto 71% – fino al 28 feb 21

Click qui per approfondire

Nautica Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Silicone NAPCPT002 In offerta a 97,99 € – invece di 270,00 €

sconto 64% – fino al 28 feb 21

Click qui per approfondire

Rowenta RH9021 Air Force 360 Max Scopa Ricaricabile Senza Fili, Autonomia 30 Minuti, Spazzola Motorizzata luci a LED, Adatta per tappeti e parquet, 22 V, 0.5 Litri, 85 Decibel, ABS, Bianco/Blu In offerta a 169,99 € – invece di 269,99 €

sconto 37% – fino al 28 feb 21

Click qui per approfondire

Umami® Lunchbox Bamboo Fiver 1000ml | Natural And Bamboo In offerta a 25,00 € – invece di 55,00 €

sconto 55% – fino al 23 feb 21

Click qui per approfondire

Burton Emphasis 2.0, Zaino Unisex Adulto, True Black In offerta a 20,80 € – invece di 65,00 €

sconto 68% – fino al 7 mar 21

Click qui per approfondire

Goleador Mystery,la Doppia Caramella Gommosa con Gusto da Scoprire, Box da 200 Pezzi, Gusti Assortiti, 2 Caramelle per Incarto, Ideale per Feste per Bambini In offerta a 14,99 € – invece di 20,00 €

sconto 25% – fino al 23 feb 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).