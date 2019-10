Offerte Amazon in vetrina con sconti fino al 52%: tanta domotica con HomeKit e Zigbee tra TP-Link, Osram, Ledvance

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide per qualche giorno su Amazon. La lista comprende tanti accessori per l’illuminazione compatibili sia con Homekit di Apple che con gli assistenti vocali alexa e assistente Google. Leggete bene la descrizione per capire qual’è il prodotto adatto al vostro sistema.

di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

TP-Link KL110 Lampadina Wi-Fi E27, 10 W, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 800 lumen, Bianco Dimmerabile dall’ 1% al 100%, Controllo da remoto In offerta a 15,99 euro sconto 36% Click qui per approfondire

TP-Link Presa Wi-Fi con Monitoraggio Energia HS110, Smart Plug Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo dei Dispositivi Ovunque Mediante Kasa App, Nessun hub esterno necessario In offerta a 25,05 euro Click qui per approfondire

Ledvance Smart Flex RGBW Bluetooth Striscia LED compatibile con Apple HomeKit e Android, 180 cm, Luce Colorata [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 38,99 euro sconto 22% Click qui per approfondire

TACKLIFE Avvitatore Batteria 12V Leggerezza Trapano avvitatore 2 Batterie da 2000mAh 1 Ora Ricarica Rapida 2 Velocità 19 Coppie Regolabili 1 Modalità da Forare PCD03B In offerta a 43,34 euro Click qui per approfondire

Ledvance Smart Lampadina LED Zigbee, Goccia, E27, 60 W Equivalenti, Dimmerabile [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 40,99 euro sconto 16% Click qui per approfondire

Ledvance Smart Lampadina LED Zigbee con Riflettore PAR16, GU10, 50 W Equivalenti, Dimmerabile [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 46,99 euro sconto 16% Click qui per approfondire

Osram Smart+ Plug Bluetooth. Presa Intelligente Compatibile con Apple Homekit e Android In offerta a 39,38 euro Click qui per approfondire

Osram Smart+ Flex Outdoor RGBW Bluetooth. Striscia LED per Esterni Compatibile con Apple HomeKit e Android, Luce Colorata [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 57,58 euro sconto 52% Click qui per approfondire

Osram Smart+ Flex RGBW Bluetooth. Striscia LED Compatibile con Apple HomeKit e Android, Luce Colorata, 180 cm, 480 lumen [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 17,98 euro Click qui per approfondire

Osram Smart+ Flex RGBW Bluetooth. Striscia LED Compatibile con Apple HomeKit e Android, Luce Colorata, 180 cm, 4 Pezzi [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 218,14 euro Click qui per approfondire

Osram Smart+ Lampadina LED Bluetooth Compatibile con Apple HomeKit e Android. Goccia, E27, 60 W Equivalenti, Luce Colorata RGBW [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 35 euro sconto 30% Click qui per approfondire

Osram Smart+ Lampadina LED a Filamento Bluetooth, Compatibile con Apple Homekit e Android Goccia, E27, 60W Equivalenti, Dimmerabile, Finitura Ambrata [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 35,95 euro Click qui per approfondire

Ledvance Smart Flex RGBW Bluetooth Striscia LED compatibile con Apple HomeKit e Android, 180 cm, Luce Colorata [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 38,99 euro sconto 22% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.