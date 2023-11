Black Friday, Garmin Forerunner 255 lo smartwatch per correre a 257€

Per nil Black Friday scende di prezzo a va al minimo assoluto il Garmin Forerunner 255. L’orologio “nato per correre” passa a 257 € per la versione da 46mm.

Questo smartwatch nasce per chi, appunto, è appassionato di corsa e jogging in generale. Integra una serie di funzioni di analisi avanzata e di recupero, per avere sotto controllo la preparazione.

Ad esempio offre consigli di allenamento, esercizi giornalieri personalizzati consigliati e previsioni sui tempi di gara. Basta inserire il tipo di gara e si ottiene un piano che vi aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. I Piani di allenamento includono programmi per corse di 5 km, 10 km e mezze maratone, con indicazioni di coach esperti che si adattano a te e ai tuoi obiettivi.

In base alla cronologia di corsa e al livello di forma fisica generale da Garmin Forerunner 955 si ottiene anche una previsione del tuo ritmo per corse di 5 km, 10 km o persino maratone. Inoltre, i grafici dei trend evidenziano l’impatto dell’allenamento nel tempo.

Possiamo avere la visualizzazione dell’intera settimana di esercizi giornalieri consigliati, che si adattano dopo ogni corsa alle vostre prestazioni e al vostro recupero, nonché alle gare previste nel calendario dell’app per smartphone Garmin Connect.

Per aiutarvi a pianificare la strategia per il giorno della gara c’è n funzione che offre indicazioni sul passo da tenere in base al percorso o alla distanza selezionati, in modo da calibrare lo sforzo e riuscire a concludere entro il tempo prefissato.

Garmin Forerunner 255 misura le metriche della corsa tra cui cadenza, lunghezza del passo, tempo di contatto con il suolo e altro ancora. Un aspetto peculiare è la visualizzazione della potenza che state applicando sul sentiero o sulla strada per poter gestire lo sforzo e ottimizzare l’allenamento.

Oltre a questo permettere il monitoraggio de proprio stato di salute attraverso i dati di sonno, variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e consigli di allenamento giornalieri, tutto in un’unica schermata del report mattutino.

La batteria a lunga durata consente di ricaricare ogni 14 giorni in modalità smartwatch; in modalità GPD dura fino a 30 ore.

Ha un design e materiali che lo rendono leggere e compatto. Pesa solo 49g. È anche facile da usare (sfrutta dei pulsanti fisici) e ha un display coperto dal Gorilla Glass 3

Garmin Forerunner 255 costa 350€ nel negozio Garmin, Amazon ve l’offre a 257€ in occasione del Black Friday.