Il mercato VR non decolla

Pubblicità

Le ultime ricerche di Omdia, società specializzata in analisi, evidenziando che nel 2024 c’è stato un ulteriore declino nel mercato VR e che il Vision Pro di Apple non è riuscito a galvanizzare il mercato come sperato.

Le vendite dei visori sono calate del 10% rispetto allo scorso anno, con 6,9 milioni di unità, dato in calo rispetto alle 7,7 milioni di unità dl 2023. Secondo le prime proiezioni di Omdia per questo mercato è previsto un ulteriore calo nel 2025; le prospettive evidenziano quello che sembra essere un periodo difficile per il settore VR consumer, e nel quale un piccolo rimbalzo è atteso a partire dal 2026.

“Il tanto atteso debutto di Apple Vision Pro non è riuscito a stimolare la ripresa nella quale sperava il settore VR, portando a un breve uno slancio e poi alla dissolvenza e alla mancanza di interesse da parti di sviluppatori di rilievo in dieci mesi”, riferisce George Jijiashvili, senior principal analyst di Omdia.

“Frattanto, i primi dati di vendita del nuovo entry-level Quest 3S non evidenziano un aumento rilevante nelle vendite dei visori di Meta, rafforzano la vision di Omdia con il VR che rimane un mercato di nicchia finché rimarrà nella sua forma attuale”.

Il numero di visori attivi è sceso dell’8% nel 2024 e conta attualmente 21,9 milioni di unità secondo il gruppo di ricerca; questo dato deriva dalla bassa percentuale di utenti Quest 2 che hanno aggiornato dispositivo, con oltre 20 milioni di unità vendute dal 2020.

Nonostante numeri che sembrano pessimistici, la società di ricerca prevede una crescita per il 2029 subordinata al costante impegno di società come Meta nel settore e al lancio dell’attesa di un Vision Pro meno costoso rispetto al modello attuale, previsto per il 2026.

In un report dedicato al settore VR in generale, Omdia riferisce di 904 milioni di dollari spesi nei contenuti VR nel 2024, prevedendo che arriveranno a 1,3 miliardi di dollari nel 2029. Come termine di paragone, la spesa di contenuti per console da gioco ha generato 37,4 miliardi di dollari nel 2024, dato che evidenzia ancora una volta un mercato che è ancora tutto da creare.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.