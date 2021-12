Offerte Razer di Natale con sconto su tastiere, mouse e cuffie su Amazon

Su Amazon è appena partita una marea di sconti sui prodotti di Razer per i videogiocatori che perdurerà fino al 19 dicembre. In questa occasione è possibile fruire di sconti e promozioni che riguardano mouse e tastiere per il gioco, ambiti dove l’azienda americana rappresenta un parametro assoluto di qualità e stile, ma anche di cuffie, auricolari e persino tappetini.

Va segnalato che i prodotti Razer sono interessanti anche per altri scopi che non il semplice gioco. I mouse ad esempio sono molto precisi e le tastiere hanno una risposta eccellente anche per chi le utilizza intensivamente anche per scrivere o digitare codice. Infine le cuffie e gli auricolari sono potenti e hanno bassi molto scolpiti e quindi sono apprezzabili anche da parte di chi ama la musica d’azione.

In promozione come dicevamo ci sono cuffie, tastiere meccaniche e altri accessori di Razer progettati proprio per migliorare e potenziare le partite al computer. Di seguito trovate la lista completa dei prodotti che, per tipologia e prezzo, sono tra i migliori attualmente in sconto grazie al Black Friday.

Se siete interessati all’acquisto vi consigliamo di portarlo a termine quanto prima perché le scorte nei magazzini sono limitate e in base alla richiesta che si registrerà nei prossimi giorni alcuni dei prodotti potrebbero terminare prima della naturale scadenza dello sconto, quindi se volete cogliere l’opportunità di potenziare la vostra postazione di gioco o fare un regalo di Natale risparmiando sui costi vi conviene portare a termine l’acquisto quanto prima.

Se invece volete approfondire l’argomento e scoprire di più sui prodotti Razer vi ricordiamo che nel corso degli anni abbiamo recensito diversi prodotti di questa azienda: potete leggere le nostre impressioni e vagliare i test sul campo che abbiamo fatto sfogliando gli articoli che trovate raccolti all’interno di questa sezione del nostro sito web.

Razer Arctech Pro per Apple iPhone 12 + Pro (6.1”) (Custodia Protettiva con Thermaphene Performance Technology, Protezione Certificata Contro le Cadute, Raffreddamento dello Smartphone) Nero In offerta a 19,99 € – invece di 49,99 €

Razer Kishi per Android Controller Di Gioco Per Smartphone, Connessione USB-C, Design Ergonomico, Adattamento Individuale per Telefoni Cellulari, Stick Analogico, Latenza Bassa, Nero In offerta a 64,99 € – invece di 89,99 €

Razer Hammerhead True Wireless Earbuds Autentico Wireless a Latenza Bassa per un Suono Immersivo e un Vero Beneficio di Gioco, Design Resistente all’Acqua, Driver da 13 mm, Bluetooth 5.0, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 119,99 €

Razer Huntsman Mini (Viola Switch) – Tastiera da Gaming con Fattore di Forma al 60% (Tasti in PBT, Memoria Integrata, Cavo Type-C Rimovibile, Struttura in Alluminio), Qwerty US-Layout, Nero In offerta a 84,99 € – invece di 129,99 €

Razer Opus X – Cuffie wireless a bassa latenza con tecnologia ANC (cancellazione attiva del rumore, driver da 40 mm su misura, batteria fino a 40 ore), colore: Verde In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

Razer Kraken X for Console – PS White In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

Kraken X per Console – Cuffie da Gioco Leggera (PC, Mac, PS4, Xbox One & Switch con Audio Surround 7.1, Pulsanti di Controllo sulla Cuffia) Xbox Verde In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

Razer Opus X : Cuffie wireless a bassa latenza con tecnologia ANC – Quartz In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

Razer Ornata V2 Tastiera Gaming con Mecha-Membrana, con Illuminazione Razer Chroma RGB, Switch Meccanico, Layout Italiano In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

Razer Kraken – Gaming Headset Cuffie Cablate per il Gaming Multipiattaforma per PC, PS4, Xbox One & Switch, Driver da 50 mm, Cavo Audio da 3.5 mm con Controlli su Filo, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 79,99 €

Razer Huntsman Elite Tastiera con Tasto Opto-Meccanico, US/Switch Lineare, Nero In offerta a 159,99 € – invece di 209,99 €

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless – Tastiera meccanica compatta con Razer Chroma RGB (Switch Meccanici Gialli Razer, Dotata di Razer Chroma RGB, Opzioni di Cable-Routing) US Layout | Nero In offerta a 69,99 € – invece di 128,66 €

Razer Viper Mini Gaming Mouse, Gioco Design Ambidestro, Solo 61 G, Sensore Ottico da 8500 DPI, Cavo Razer SpeedFlex e Illuminazione RGB Chroma, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

Razer Viper Ultimate Wireless Gaming Mouse, Gioco Sensore Ottico 20K Focus+, Solo 74 G, fino a 70 Ore di Durata della Batteria e Illuminazione RGB Chroma, Senza Charging Dock, Nero In offerta a 84,99 € – invece di 149,99 €

Razer Hammerhead Duo for Console In-Ear Cuffie Gaming, Verde In offerta a 34,99 € – invece di 69,99 €

Razer DeathAdder V2 Pro – USB Mouse da gaming cablato dall’ergonomia all’avanguardia per PC (Sensore ottico Focus+ da 20K DPI, Soli 88g e illuminazione Chroma RGB) Nero In offerta a 99,99 € – invece di 125,74 €

Razer Basilisk Ultimate Mouse Da Gaming Senza Fili Dotato Di 11 Pulsanti Programmabili con iluminazione Razer Chroma, Resistenza Della Rotella Di Scorrimento Regolabile, Senza Charging Dock, Nero In offerta a 84,99 € – invece di 119,93 €

Razer Pro Click Mouse – Professionale Wireless Ergonomico per una Ottima Produttività in Ufficio (per PC/Mac, Bluetooth, Connettività fino a 4 Dispositivi e 400 Ore di Utilizzare) Bianco In offerta a 64,99 € – invece di 109,99 €

Razer Kraken Tournament Edition – Esports Gaming Headset, Cuffie Cablate con Controller Audio USB, Controlli Audio Completi, THX Spatial Audio, Driver da 50 mm, Compatibilità Multipiattaforma, Verde In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

Razer Kraken Tournament Edition, Cuffie da Gioco e-Sports Completamente Cablate con Controllo Audio Completo e THX Spacial Audio, Nero In offerta a 54,99 € – invece di 99,99 €

Razer Kraken Kitty Cuffie con Orecchie da Gatto e Illuminazione RGB Chroma, Microfono con Cancellazione Attiva del Rumore, THX Spatial Audio, Comandi sui Padiglioni Auricolari, Nero (RGB Chroma) In offerta a 84,99 € – invece di 169,99 €

Razer Kraken X per Console Cuffie da Gioco Leggera per PC, Mac, PS4, Xbox One & Switch con Audio Surround 7.1, Pulsanti di Controllo sulla Cuffia, Nero-Blu (per Console) In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

Razer Kraken per Console Cuffie On-Ear Comode per Gioco, con Cuscinetti Auricolari in Gel Refrigerante, Compatibili con Tutte le Console Grazie allo Spinotto Jack da 3.5 mm, Nero-Blu (per Console) In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

Razer Seirēn Elite Microfono Dinamico Professionale da Streaming In offerta a 129,99 € – invece di 179,46 €

Razer Seiren Emote – PC Gaming USB Microfono per Streaming con Display di emoticon a LED 8 bit (Emoticons Reattive Allo Streaming, Microfono a Condensatore Cardioide) Nero In offerta a 89,99 € – invece di 189,99 €

Razer Seiren Mini – USB Microfono a condensatore da streaming ultra-compatto (Schema di rilevamento supercardioide, Solido supporto inclinabile, Supporto antiurto integrato) Nero In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

Razer Nari Ultimate – Cuffie da gioco wireless con HyperSense, Nero, One In offerta a 109,99 € – invece di 199,99 €

Razer Kraken X Mercury Gaming Headset Cuffie Cablate per il Gaming Multipiattaforma per PC, PS4, Xbox One e Switch, Audio Surround 7.1, Microfono Cardiode Pieghevole, Bianca (Mercury) In offerta a 39,99 € – invece di 60,89 €

Razer BlackShark V2 X Cuffie da Gioco Esports Cablate Multipiattaforma, Driver da 50 mm, Cancellazione Passiva con PC, Mac, PS4, Xbox One, Switch In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

Razer Charging Pad Chroma – Caricabatterie wireless rapido (illuminazione RGB, 10 W, Ricarica wireless rapido, Superficie in gomma morbida al tocco) Nero In offerta a 34,99 € – invece di 91,20 €

Razer Anzu – Smart Glasses (Rettangolari Luce Blu + Occhiali da sol SM) Occhiali con filtro per la luce blu o occhiali polarizzati audio In offerta a 139,99 € – invece di 209,99 €

Razer Anzu – Smart Glasses (Rettangolari Luce Blu + Occhiali da sole L) Occhiali con filtro per la luce blu o occhiali polarizzati audio In offerta a 139,99 € – invece di 191,41 €

Razer Anzu – Smart Glasses (Occhiali rotondi Luce Blu + Occhiali da sol SM) Occhiali con filtro per la luce blu o occhiali polarizzati audio In offerta a 139,99 € – invece di 209,99 €

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).