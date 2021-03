Oggi e domani sconto a 89,99€ per la lampada UV-C Philips per ambienti

Ambienti più sani, con meno muffe, batteri e virus. È questo che promette una nuova lampada UV-C di Philips venduta in esclusiva su Amazon ed in sconto per due giorni: 89,99 euro.

Questo accessorio, che potrebbe essere particolarmente utile di questi tempi; dal punto di vista concettuale funziona come una delle lampade che abbiamo recensito nei mesi scorsi. La luce UV-C è infatti un sistema molto potente e sperimentato per ridurre le fonti di infezioni, sterilizzare oggetti e viene usata anche per rendere più sicuri i cibi. Ma se le lampade che abbiamo presentato erano utili per piccoli oggetti, in questo caso si parla di un sistema capace di rendere sicuri interi ambienti.

Il funzionamento è semplice: si colloca la lampada in una zona centrale della stanza, si imposta il timer, si esce dalla stanza e si lasciano agire i raggi UV-C. L’efficacia dettata da Philips e che deve anche tenere conto delle superfici, parla di 45 minuti di attività per un salotto, di 30 minuti per la camera da letto e di 15 minuti per un bagno.

Poiché i raggi UV-C possono essere ad alcune condizioni anche pericolosi per la pelle e gli occhi, la lampada ha una serie di funzioni di sicurezza tra cui il principale è il sensore di movimento che determina lo spegnimento della lampada.

Questo accessorio potrebbe essere utile per ambienti domestici ma anche per piccoli spazi chiusi di utilizzo pubblico, aree dove ci sono oggetti più grandi di quelli che si possono collocare negli appositi “box”. Ad esempio potrebbe essere usato in un bagno di un locale, in una cucina o in una sala lettura di un hotel o una pensione. Può anche essere usata per ridurre gli attacchi delle muffe visto che una delle prerogative dei raggi UV-C è proprio quello di impedire alle spore di riprodursi. Meno muffe significa anche una riduzione dei cattivi odori.

La lampada Philips costerebbe 120 euro, Amazon oggi e domani la presenta a 89,99 euro.