OnePlus 7 e 7 Pro, ecco le caratteristiche complete

E’ quasi certo che OnePlus 7 si farà in due. Non più una sola versione dello smartphone, ma due diverse varianti. La prima si chiamareà OnePlus 7, e potrebbe essere particolarmente simile all’attuale OnePlus 6T, mentre la seconda, OnePlus 7 Pro, sarà il vero top di gamma. Sono trapelate le presunte caratteristiche dei due terminali, e non sembrano esserci più dubbi in proposito.

OnePlus 7 avrà uno schermo Full HD+ Amoled, simile per certi a spetti a quello dell’attuale OnePLus 6T, con tanto di piccolo notch a goccia sulla parte superiore. Sarà dotato di una CPU Snapdragon 855, equipaggiato con 6 GB di RAM (possibile una variante da 8GB), con un reparto multimediale posteriore a due fotocamere, con sensore principale da 48 MP e secondo obiettivo telephoto. La batteria sarà da 4150 mAh con supporto alla ricarica rapida 30W, per dimensioni complessive di 157,7×75,8×8,1 mm.

OnePlus 7 Pro, invece, sarà un terminale più grande, da 162,6x76x8,8 mm. Le principali differenze con il fratello minore iniziano dal display, un’unità AMOLED da 6,65 pollici con risoluzione QuadHd+ con frequenza di aggiornamento 90Hz. Altra differenza è il quantitativo di RAM, che sul modello pro sarà da 10 GB.

Inoltre, il reparto multimediale sarà migliorato, secondo il rapporto, con telecamera tripla sul posteriore, con obiettivo principale da 48 MP, secondario telephoto e terzo Ultra-wide. In questo caso le novità riguardano anche la camera anteriore, a pop up, cioè a scomparsa. Questo ultimo particolare determinerà l’assenza di notch a schermo.

La presentazione ufficiale dei due terminali è attesa per il prossimo 14 maggio. A questa pagina tutto quel che sappiamo al momento su OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro.