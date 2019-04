Tutto su OnePlus 7: caratteristiche, data d’uscita

Se c’è un brand che più degli altri in questi anni ha saputo attirare l’attenzione di pubblico e critica, questo è sicuramente OnePlus. Con i precedenti smartphone ha letteralmente “sbancato”, a partire da OnePlus 5, per finire con l’ottimo Oneplus 6T, attuale top di gamma. La società si appresta a lanciare la prossima generazione, quello che probabilmente sarà OnePlus 7. Molte le sorprese che attendono gli utenti. Ecco tutto quello che sappiamo ad oggi su OnePlus 7, caratteristiche, data d’uscita e quant’altro.

Data d’uscita OnePlus 7

Al di là di quello che sarà il terminale, a molti interessa soprattutto una cosa: la data d’uscita. E ‘ufficiale, la serie OnePlus 7 sarà presentata il 14 maggio prossimo. Non uno, ma ben quattro saranno gli eventi di presentazione OnePlus, a New York, Londra, Pechino, e Bangalore. Considerando questa data di presentazione ufficiale, il terminale sarà sicuramente in commercio entro la fine di maggio.

Design

In questi mesi precedenti al lancio molti sono stati i leak sul terminale. C’è chi, Slashleaks, ha pubblicato immagini raffiguranti un ipotetico prototipo di OnePlus 7, apparso senza alcuna camera frontale in bella vista.

Per questo c’è chi ha suggerito che OnePlus 7 adotterà un sistema di camera a scomparsa, un po come xiaomi mi mix 3 macitynet. Altri, invece, suggeriscono che non si tratterà di un vero e proprio carrello a slittamento, ma piuttosto di una camera pop up, ossia di un piccolo vano che fuoriuscirà dalla parte superiore ogni qual volta viene richiamata via software la camera selfie.

Le immagini trapelate in rete dei terminali mostrano, inoltre, delle cornici assolutamente ben ottimizzate, inferiori a qualsiasi altro terminale OnePlus precedente. I rapporti passati suggeriscono dimensioni di 162,6 x 76 x 8,8 millimetri.

Quanti modelli

Il CEO di OnePlus, Pete Lau, ha confermato l’esistenza di un modello di OnePlus 7 Pro, al fianco di un OnePlus standard. Sarà il primo tra i due, probabilmente, ad avere un display di fascia più alta, e il supporto al 5G.

In passato sono apparse in rete immagini di OnePlus 7, ma nessuna di queste lasciava intendere se si trattasse del modello Pro, o di quello Standard.

Display OnePlus 7

Quanto alle specifiche sullo schermo, queste suggeriscono che il terminale è molto grande, con una diagonale da 6.67 pollici. OnePlus 7, probabilmente, avrà ancora una risoluzione di 1080P, anche perché l’utilizzo di un pannello Quad HD incrementerebbe il prezzo in modo sensibile, strada che la società non ha voluto percorrere ad oggi. Insomma, un altro pannello AMOLED 1080p potrebbe fare capolino sulla prossima generazione di OnePlus. C’è da dire, come anche evidenziato nelle nostre recensioni, che gli schermi degli ultimi OnePlus sono risultati tra i migliori della categoria.

OnLeaks indica un display 6.5 pollici per la versione standard di OnePlus 7,un po’ più dell’attuale OnePlus 6T, che monta un’unità da 6.41 pollici. La diagonale da 6.67 pollici sarà riservata al modello Pro, con tecnologia “Super Optic”: quello di OnePlus 7 Pro potrebbe essere un pannello QuadHD, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, come quella di ASUS ROG Phone.

Caratteristiche tecniche

Processore

Non sembrano poterci essere dubbi sulla CPU. OnePlus 7 dovrebbe ospitare il più recenti chip di Qualcomm, lo Snapdragon 855.

Telecamere

OnePlus ha sempre fatto bene sul settore multimediale, anche se mai all’altezza dei top di gamma più costosi. La domanda è se OnePlus 7 avrà una configurazione a camera doppia o tripla. OnLeaks suggerisce una configurazione a tripla camera, che non sorprenderebbe più di tanto, considerando che gli attuali competitor, come Xiaomi Mi 9, montano un sensore triplo.

Le immagini trapelate del modello Pro indicano un sensore da 16MP, affiancato da uno da 48MP e un terzo da 8MP. Non è chiaro se la stessa configurazione sarà ospitata nel modello standard. C’è anche la speculazione che OnePlus 7 possa introdurre uno zoom ibrido 10x, in modo da rendere addirittura complicata la vita di Huawei P30 Pro.

Altre caratteristiche

Purtroppo OnePlus 7 non sarà dotato di supporto alla ricarica wireless. Non è una grande sorpresa, considerando che OnePlus ha evitato la caratteristica fino ad oggi, evidentemente a causa dei costi, ma anche perché la società ritiene che non sia una caratteristica effettivamente valida.

Peraltro, OnePlus ha sempre tenuto in massima considerazione la ricarica: gli ultimi terminali hanno goduto di una ricarica tra le più veloci nel panorama.

Quanto alla batteria, le ultime indiscrezioni puntano ad una 4000 mAh sul modello Pro, con supporto alla ricarica Warp Speed a 30W via cavo USB-C.

Prezzo OnePlus 7

La risposta sarà breve e concisa: nessuna informazione ufficiale al riguardo. Tuttavia è possibile guardare alla storia recente del terminale e di come i prezzi si sono evoluti nel tempo. Considerando quelle che sono le caratteristiche di sistema si pensa che OnePlus 7 possa superare, nella versione base, la barriera di 500 euro. Se poi si guarda alla variante Pro, con uno schermo di fascia alta e il supporto al 5G, è facile ipotizzare che il prezzo possa essere vicino a quello del Samsung Galaxy S10 o addirittura del Huawei P30 Pro.

Presentazione OnePlus 7 in diretta

E’ possibile seguire la presentazione di OnePlus 7 in diretta streaming direttamente a sul canale ufficiale YouTube. Avrà inizio il 14 maggio alle 17:00.