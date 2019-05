Nei preordini Powerbeats Pro vanno a ruba, slittano le spedizioni in USA

Come indicato in precedenza da Apple sono iniziati i preordini Powerbeats Pro in USA e Canada. I residenti di questi due Paesi che desiderano riceverli appena possibile possono preordinare Powerbeats Pro sui rispettivi negozi online Apple Store.

La data di consegna indicata era inizialmente venerdì 10 maggio, stesso giorno per il ritiro negli Apple Store fisici. In ogni caso già pochi minuti dopo l’inizio dei preordini Powerbeats Pro negli USA la data di consegna stimata è compresa tra il 14 e il 21 maggio.

Come sempre avviene al lancio di nuovi prodotti di Apple, le tempistiche vengono osservate come possibile indicatore della domanda e della richiesta di mercato. Il posticipo delle spedizioni sembra così indicare un forte interesse per i nuovi auricolari che vengono proposti come una versione sportiva dei nuovi AirPods 2, questo per l’assenza completa di fili, la maggior stabilità nell’orecchio grazie ai supporti esterni per il padiglione e anche ai gommini inclusi in tre misure diverse, infine anche per la resistenza a umidità, acqua e sudore.

In ogni caso anche se il posticipo delle consegne può indicare una forte rischiesta, occorre tenere presente che potrebbe anche essere un segnale di scarsa disponibilità iniziale o, meglio ancora, di una combinazione dei due fattori.

Ricordiamo che Apple Beats ha annunciato la disponibilità di Powerbeats Pro in colore nero in tutto il mondo a partire da venerdì 10 maggio. In ogni caso nel momento in cui scriviamo non ci sono novità su Apple Store Italia dove la versione nera è ancora indicata come “Presto disponibile” ma il pulsante aggiungi per inserirli nel carrello e procedere all’acquisto o al preordini non è ancora attivo.

Macitynet tornerà a parlare dei nuovi auricolari Powerbeats Pro non appena ci saranno novità. Le altre colorazioni avorio, muschio e blu marina sono indicate in arrivo questa estate.

Su Apple Store online Italia gli auricolari Powerbeats Pro con lo stesso processore Apple H1 di AirPods 2, comandi vocali Hey Siri e custodia per trasporto e ricarica per ottenere fino a 24 ore di funzionamento, sono indicati in arrivo al prezzo di 249,95 euro.

