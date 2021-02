MacBook Pro 256 a 1387 €, prezzo al minimo su Amazon

Il MacBook Pro M1 nei giorni scorsi è andato in forte sconto su Amazon nella versione da 512 GB, ora scende molto vicino al mimimo storico anche la versione da 256 GB: solo 1387 euro.

Questo Mac è il più recente modello portatile “Pro” e uno dei prodotti più richiesti da parte di Apple. Stiamo parlando di un laptop con il nuovo Apple Silicon M1 un computer che rappresenta il vero futuro della Mela.

Ecco qui di seguito alcune delle caratteristiche essenziali dei nuovi MacBook Pro.

Chip M1 progettato da Apple

Fino a 20 ore di autonomia

CPU 8‐core con prestazioni fino a 2,8 volte più veloci

GPU 8‐core

8GB di memoria

Display Retina da 13,3″ con luminosità di 500 nit, per colori brillanti e dettagli incredibili

Lo sconto permette di comprare ad un prezzo molto conveniente una macchina semi-professionale con uno schermo ottimo per tanti scopi e con diverse caratteristiche simili a quelle dei MacBook Pro 16″ con processore Intel. Si tratta di un ottimo prodotto per lavoro a casa, produttività personale, videocomunicazione e così via.

Trovate la recensione di MacBook Pro 13″ M1 su questa pagina di Macitynet.

Lo sconto è sulla versione da 256 Gb in argento. In passato per qualche ora questo Mac è stato portato a 1377 euro. Ora costa 1387,82 (invece che 1429) che rappresenta il secondo miglior prezzo mai visto.

