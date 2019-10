Onyx, la super utility sistema-tutto aggiornata per Catalina

Più che un singolo programma, Onyx è una raccolta di numerose utility che permettono di eseguire varie routine di manutenzione, senza bisogno di richiamare comandi da Terminale.

È possibile verificare il volume di avvio, la struttura del file system, avviare task periodici per la manutenzione del sistema: sempre all’interno di Onyx è anche possibile configurare diversi parametri nascosti di Finder, Dock, QuickTime, Safari, Mail, iTunes, finestre di login, Spotlight e altre applicazioni ancora.

La raccolta di strumenti inclusi in questo versatile software permette anche di cancellare file di cache, rimuovere file e cartelle particolari. È insomma una sorta di coltellino svizzero utile in numerose occasioni. Gli sviluppatori del team di Titanium Software hanno rilasciato la nuova versione 3.7.0 che pesa circa 5,8 MB e ora è compatibile con macOS Catalina.

L’app è rivolta a utenti-smanettoni e professionisti che sanno cosa stanno facendo. Lavora in profondità a livello di sistema e per sfruttarla è necessario configurarla con i privilegi da amministratore e aggiungerla nella sezione “Accesso completo al disco” della sezione “Privacy” nel pannello Sicurezza e Privacy delle Preferenze di Sistema. Come sempre il software è gratuito: gli utenti che apprezzano questa pratica utility possono effettuare una donazione via PayPal.

