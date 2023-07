Opel Astra Electric, tutte le specifiche della compatta elettrica

Opel continia a seguire la starada per diventare un marchio completamente elettrico e ha annunciato l’arrivo di Opel Astra Electric. Il produttore evidenzia la possibilità di percorrere 418 km senza soste per la ricarica (ciclo WLTP) grazie anche al peso delle vettura di 1.679 chilogrammi.

A bordo sono presenti numerosi aiuti elettronici di serie e la vettura offre il sistema Intelli-Drive 2.0, con assistenza al cambio di corsia semiautomatico e adattamento intelligente della velocità disponibili come optional. Il cruscotto è completamente digitale, con due display da 10 pollici, e sistema multimediale di infotainment.

È possibile scegliere diverse motorizzazioni: accanto a motori termici, sono disponibili versioni plug-in hybrid e il modello top di gamma, Opel Astra Gse. L’offerta verrà completata quest’anno con Opel Astra Sports Tourer Electric a batteria, prima station wagon completamente elettrica di una casa automobilistica tedesca.

Il motore elettrico genera 115 kW/156 CV e 270 Newton metri di coppia massima. Mentre molte altre automobili elettriche sono limitate a 150 km/h o 160 km/h, Opel Astra Electric ha una velocità massima di 170 km/h. In base alle preferenze di guida, chi si trova al volante può scegliere tra tre modalità: Eco, Normal e Sport.

L’energia viene accumulata nella batteria agli ioni di litio da 54 kWh. Secondo il produttore, la versione cinque porte offre un’autonomia di 418 chilometri (ciclo WLTP) e consuma 18,8 kWh di energia elettrica per 100 chilometri. Il sistema di frenata rigenerativa offre il recupero dell’energia durante la guida.

Opel Astra Electric può essere caricata dell’80 per cento in circa 30 minuti presso una stazione di rifornimento rapido da 100 kW a corrente continua. La vettura è dotata di serie del caricatore di bordo trifase da 11 kW in corrente alternata da collegare alle colonnine pubbliche oppure a una wallbox domestica.

La batteria è posizionata sotto il pianale, soluzione che consente di non perdere spazio nell’abitacolo per i passeggeri e per i bagagli. Anche con i sedili posteriori in posizione, offre un volume del bagagliaio pari a 352 litri – con i sedili abbattuti, la capacità arriva fino a 1.268 litri.

I sistemi di assistenza alla guida di serie includono: allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, sistema di mantenimento della corsia di marcia, sistema di rilevamento stanchezza, cruise control adattivo con funzione stop and go, sistema park pilot di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e la videocamera con visuale a 360 gradi.

Il cockpit sfrutta la piattaforma Snapdragon Automotive Cockpit di Qualcomm Technologies; due display widescreen da 10 pollici visualizzano le funzioni principali, come livello di carica della batteria e autonomia. Le impostazioni avanzate, ad esempio quelle del climatizzatore, possono essere regolate premendo un tasto. L’ead-Up Display E-HUD e il riconoscimento vocale consentono di richiamare varie impostazioni.

Il produttore riferisce che la vettura sarà disponibile a breve in Italia e che prezzi saranno comunicati nelle prossime settimane. Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.