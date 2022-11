Gli operatori USA lanciano eSIM gratis in prova su iPhone

In Italia non sono ancora molto diffuse, ma in USA le eSIM sono ormai proposte da tutti i principali operatori, che ora le offrono gratis con mini pacchetti dati e voce inclusi per convincere gli utenti a cambiare operatore.

Fare il salto verso un nuovo vettore può spesso sembrare vantaggioso, che si tratti di incentivi, delle speranze di una migliore copertura, dei prezzi, o di altro ancora. Tuttavia, la realtà è che il passaggio può essere più impegnativo del previsto e, in alcune occasioni, ci si potrebbe rendere conto di non aver fatto la mossa giusta, se non dopo il passaggio. In USA è adesso possibile fare prove con eSIM gratis e istantanee su iPhone su tutte le principali reti statunitensi.

La concorrenza tra i vettori statunitensi per ottenere switcher continua a riscaldarsi. Verizon offre fino a 1.000 dollari per il passaggio, T-Mobile fa lo stesso e AT&T sta offrendo fino a 800 dollari al momento. T-Mobile è stato il primo grande operatore a lanciare prove di eSIM nel 2021 e Visible by Verizon ha fatto lo stesso all’inizio del 2022. Ora è possibile provare la rete di AT&T attraverso il suo MNVO Cricket Wireless.

Insieme alla configurazione istantanea e senza soluzione di continuità, uno dei maggiori vantaggi delle prove con eSIM è che è possibile valutare il segnale sia per il proprio operatore, che per quello che si testando, il tutto contemporaneamente.

La prova eSIM gratis su iPhone cambia a seconda dell’operatore. Ad esempio, T-Mobile offre una prova gratuita di 90 giorni con copertura 5G, con dati illimitati. Visibile da Verizon, invece, offre una prova gratuita di 15 giorni con accesso alla copertura 5G e include chiamate, messaggi e hotspot mobile illimitati. Cricket Wireless (rete AT&T) offre una prova gratuita di 14 giorni con copertura 5G, chiamate e messaggi illimitati e 3 GB di dati.

Si tratta certamente di offerte che gli utenti proveranno prima di passare da un operatore all’altro, grazie al fatto che sono test gratuiti e immediati, che non richiedono ulteriore burocrazia. Qui la prova in USA di macitynet con eSIM e iPhone.