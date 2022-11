Oppo presenta gli auricolari Enco Air2 Pro

OPPO lancia gli auricolari Enco Air2 Pro, gli ultimi di fascia più alta, ma dal prezzo accessibile, con driver con diaframma titanizzato da 12,4 mm: già disponibili costano meno di 80 euro.

Gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro sono progettati con un driver a diaframma titanizzato da 12,4 mm, per offrire bassi profondi e adattarsi a qualsiasi genere musicale, che si tratti di musica pop, rock o strumentale.

Enco Air2 Pro sono anche dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC), in grado di intercettare e rimuovere il rumore ambientale a varie frequenze, consentendo agli utenti di ascoltare i propri brani preferiti in tutta tranquillità, in qualsiasi luogo e in ogni momento. Inoltre, godono di doppio microfono e di algoritmo di cancellazione del rumore AI, oltre a supportare la Transparency Mode, l’ormai celebre modalità trasparenza che permette all’utente di sentire i suoni e i movimenti dell’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari.

Gli auricolari Oppo Enco Air2 Pro vantano un design in ear, simile a quello di AirPods Pro. Interamente bianche, sono dotate di bolle trasparenti che aggiungono un tocco di leggerezza e raffinatezza alla custodia, creando un elegante strato traslucido.

OPPO Enco Air2 Pro sporgono dalla custodia per il 77% della loro superficie, rispetto al tradizionale 50%, facilitando la presa e rendendo la loro estrazione. Godono della certificazione IP54 per la resistenza all’acqua e alla polvere, possono essere utilizzati anche durante le sessioni di allenamento.

Quanto all’autonomia offrono fino a 7 ore di utilizzo e con la custodia di ricarica, si raggiungono le 28 ore di ascolto ininterrotto. Inoltre, supportano la ricarica rapida, e in soli 10 minuti raggiungono 2 ore di riproduzione.

In termini di connettività, invece, OPPO Enco Air2 Pro sono dotati di connessione Bluetooth 5.2 binaurale a bassa latenza per garantire agli utenti una riproduzione senza interruzioni. Le Enco Air2 Pro, infine, dotate di controlli smart touch, come il doppio tocco sugli auricolari per scattare una foto, portano le possibilità wireless a un nuovo livello.

Oppo Enco Air2 Pro, prezzi e disponibilità

Gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro sono disponibili a 79,99€: gli auricolari del marchio si trovano anche su Amazon, mentre tutte le notizie su OPPO si leggono da questa pagina di macitynet.