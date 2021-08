Oppo A16 e A16s promettono alta qualità e prezzo basso

In Italia stanno per arrivare Oppo A16 e Oppo A16s, due nuovi smartphone che arricchiscono la gamma Serie A del costruttore composta da: Oppo A94 5G, Oppo A74 5G e Oppo A54 5G. Con ampio display da 6,52 pollici con funzione “Eye Care”, una batteria da 5.000 mAh e tripla fotocamera potenziata dall’AI, regalano ore di divertimento in mobilità sia che si tratti di streaming video, di social media o di scattare fotografie.

Disponibili nelle due colorazioni “Crystal Black” e “Pearl Blue”, i due telefoni hanno un aspetto scintillante ed elegante, ancor più evidente quando la luce si riflette da diverse angolazioni. Presentano un’ottima ergonomia e maneggevolezza date dai bordi curvi 3D, dallo spessore di 8,4 millimetri e dal peso che sfiora i 190 grammi. La finitura metallica e curva del corpo dello smartphone, combinata al sistema di raffreddamento ottimizzato, promettono un uso confortevole indipendentemente da quante applicazioni siano aperte.

La sopracitata funzione “Eye Care” del display è progettata per preservare la vista in qualsiasi ora del giorno grazie a una luminosità regolabile che arriva fino a 2 nits, che consente di usare il telefono con una buona visibilità sia in condizioni di scarsa illuminazione sia quando è esposto alla luce diretta del Sole. Sono inoltre presenti un lettore di impronte digitale laterale e il riconoscimento facciale, a supporto della sicurezza e della privacy, rendendo l’accesso facile e immediato e contemporaneamente mantenendo i dati dello smartphone protetti e al sicuro.

Entrambi gli smartphone sono dotati di un sensore principale da 13 MP, uno di profondità da 2 MP e una fotocamera Macro da 2 MP, tre fotocamere che permettono di ottenere scatti dall’effetto bokeh o immagini ricche di dettagli. La fotocamera frontale invece è da 8 MP. Tutte e quattro le videocamere possono essere potenziate dalla modalità Dazzle Colour alimentata dall’AI che, attraverso la modifica automatica della saturazione del colore e dei rapporti di contrasto, dona un tocco ancora più vivido agli scatti fotografici.

Sono telefoni Android personalizzati con la versione “ColorOS 11.1” del sistema operativo che promette di migliorare la fluidità nell’utilizzo giornaliero grazie anche all’impiego dell’AI che va a bilanciare autonomamente la gestione energetica: ci sono infatti le funzioni “Super Night-time Standby”, “Super Power Saving Mode”, “Optimised Overnight Charging” e “Smart Temperature Control” che promettono un consumo della batteria inferiore sia quando lo smartphone è in standby che durante l’utilizzo.

Ci sono anche funzionalità come “FlexDrop”, una soluzione per il multitasking che consente di guardare video e testo allo stesso tempo. C’è poi il “Google Lens OCR” che permette di tradurre le lingue straniere mentre si viaggia e sono compatibili con “Google Nearby”, il sistema che permette di condividere foto, video e file con gli amici vicini con un semplice tocco. E se i due telefoni sono destinati ai ragazzini, i genitori possono eventualmente limitare l’accesso ad app e a giochi tramite la funzione “APP Lock”, mentre con la tecnologia proprietaria “Private Safe” è possibile archiviare i file in modo sicuro e tenerli fuori dalla portata di chiunque altro.

Oppo A16 è già in vendita su Amazon a 179,99 euro, mentre Oppo A16s arriverà nelle prossime settimane presso i principali operatori di telefonia e costerà 189,99 euro.