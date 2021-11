Oral-B iO 9s Go Electric è lo spazzolino elettrico con Intelligenza Artificiale

Per una migliore igiene orale arriva lo spazzolino con intelligenza artificiale. Si tratta di Oral-B iO 9s Go Electric con la tecnologia magnetica iO, per una sensazione di pulizia professionale, che non rinuncia ad uno spazzolamento delicato. In questi giorni, peraltro, lo si acquista con 100 euro di sconto grazie al Black Friday Amazon.

Oral-B iO 9s Go Electric combina la testina rotonda dello spazzolino Oral-B con delicate micro-vibrazioni, per restituire a chi ne fa uso una sensazione di freschezza e pulizia, con Gengive più sane al 100% in una settimana, secondo le stime del produttore.

La principale novità di questo spazzolino, che rappresenta elemento distintivo rispetto agli altri dello stesso genere, la presenza della intelligenza artificiale, che esegue il monitoraggio 3D dei denti per monitorare lo spazzolamento delle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti, guidando così l’utente verso la pulizia più completa possibile.

Ancora, sul manico dello stesso spazzolino è presente un display interattivo a colori che segnala le informazioni vitali, come le modalità di spazzolamento in uso e l’usura della testina. E’ anche divertente, perché vi saluterà quando lo si accende e sorriderà quando viene eseguita una buona pulizia. Si tratta di un modo curioso di indicare all’utente il corretto utilizzo e una buona pulizia.

Oral-B iO 9s Go Electric propone 7 modalità Smart per personalizzare lo spazzolamento, potendo scegliere tra Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante, Nettalingua, Denti ultra sensibili. Dispone di un sensore di pressione dello spazzolamento smart avanzato per avvisare con una spia rossa, bianca o verde se si sta spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione.

Quanto alla ricarica, gode di un caricatore magnetico che si blocca in posizione e fornisce una ricarica rapida in 3 ore. In questo modo non ci si dovrà preoccupare di collegare cavi, ma sarà sufficiente metterlo in posizione, un po’ in stile MagSafe.

Oral-B iO 9s Go Electric non ha un prezzo troppo abbordabile di solito, perché il suo listino è di ben 299 euro. Al momento, però, è possibile beneficiare del Black Friday Amazon, con 100 euro di sconto. Lo potrete così acquistare a 199 euro, e anche in 5 rate da 40 euro.