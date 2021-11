UTRAI Jump Starter, power bank che mette in moto anche la macchina a 78€

Una power bank da ben 22000 mAh, che funge anche da starter per la macchina. E’ questo UTRAI Jumo Starter, che al momento si acquista in offerta a partire da 78 euro, e che funziona anche come torcia di emergenza. Clicca qui per acquistarla.

Disponibile in due versioni, da 2000 e 1600A, si tratta di una periferica molto potente e multifunzionale, un vero compagno per chi viaggia e ha necessita di caricare smartphone e dispositivi esterni, ma al tempo stesso fungere da torcia di emergenza e starter per la macchina.

Si tratta, in sostanza, di un vero e proprio accumulatore e caricabatterie allo stesso tempo, con una potenza nominale di 22000mAh e capacità di ricarica a 18W. Altra funzione particolarmente importante è quella di torcia, utile in particolari momenti, anche di emergenza.

Ed infatti, UTRAI Jump Starter è in grado di accendere un forte LED per illuminare zone buie, ma anche attivare modalità di emergenza, con luci a intermittenza, anche colorate, per segnalare un eventuale pericolo. Peraltro, sulla parte alta è presente anche una bussola per orientarsi al meglio.

Come power bank propone una USB-C per ricaricarsi, e due porte USB QC 3.0, con uscita a 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A. Gode di numerose protezioni, come quella per contro l’inversione di polarità, sovratensione, sovracorrente, da corto circuito

o sovraccarico.

Tra le sue caratteristiche più importanti, però, la possibilità di mettere in moto macchine o motori con la batteria a terra, grazie al cavo in dotazione, che si collega alla batteria e che presenta alle estremità opposte i due morsetti per la batteria.

Grazie all’input tramite USB-C la power bank si ricarica completamente in appena 4-5 ore.

Al momento si trova in offerta a partire da 78 euro per il modello 1600A, anche se allo stesso link potete acquistare la versione più potente 2000A.

Clicca qui per acquistarla.