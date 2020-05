Orico 9558U3, enclosure in alluminio “Penta-Bay” in offerta a 175,99 euro

Se avete bisogno di un enclosure per accedere rapidamente a più di un’unità SATA direttamente dal computer, ecco l’occasione: Orico 9558U3, un dispositivo che ne gestisce fino a cinque insieme, grazie ad un codice, al momento lo potete comprare in sconto a 175,99 euro spedizione compresa.

Questo accessorio consente di collegare qualunque hard disk SATA (I, II e III) da 3.5″ al computer per un massimo di 80 TB complessivi e per non più di 16 TB per singolo disco. Sfrutta l’interfaccia USB, che è di tipo USB 3.0, quindi può trasferire file alla velocità di 1 GB ogni 3 secondi, ma funziona anche sui computer con versioni meno recenti dell’USB.

Supporta il protocollo di accelerazione UASP e offre velocità fino a 5 Gbps, ma come dicevamo è retrocompatibile anche con USB 2.0 e USB 1.1. Si tratta di un accessorio che alla fine risulta poco o per nulla ingombrante e i dischi si inseriscono nella parte anteriore dell’unità accedendo ai vari slot attraverso l’apertura del relativo sportellino.

Questa unità è comodissima per chi ha a che fare spesso con simili dischi: senza bisogno di montarli in astucci dedicati, svitare e avvitare viti, è possibile recuperare dati ed eseguire varie operazioni “al volo” molto comodamente. La copia dei file è velocissima e ovviamente il dispositivo è compatibile sia su Mac OS X 10.2 e versioni successive, sia su PC con Windows XP / Vista / 7/8, sia su Linux.

Per finire, in confezione è incluso anche il caricatore da 150W, necessario per poter supportare l’utilizzo del dispositivo anche a massimo carico, garantendo cioè energia sufficiente per lo scambio di dati di grandi dimensioni e rendendo sicura la trasmissione dei dati.

Orico 9558U3 costa 220 euro ma al momento come dicevamo potete inserire il codice 9YCWFKZF ed ottenere uno sconto che vi permette di risparmiare ben 44 euro: lo pagate perciò 175,99 euro e nel prezzo oltre alla spedizione sono compresi 12 mesi di garanzia e supporto tecnico a vita.