Apple batte Samsung nella soddisfazione dei clienti smartphone

Apple ha superato Samsung in un sondaggio annuale sulla soddisfazione dei clienti smartphone: lo scorso anno la stessa sfida finì in pareggio. Il colosso tecnologico di Cupertino ha ottenuto 82 punti nell’edizione 2020 dell’America Customer Satisfaction Index. Si tratta di una variazione dell’1% rispetto all’anno precedente, con Apple che ha ottenuto un punto in più rispetto al punteggio di Samsung, di 81 punti.

Il rapporto afferma, inoltre, che i clienti Apple dichiarano una soddisfazione maggiore, in generale, quando si parla di durata della batteria del dispositivo, almeno per questo sondaggio 2020. Si classifica terza LG, con un punteggio di 79 punti, mentre Motorola si posiziona al quarto posto, con un punteggio di 77.

Tra i singoli smartphone, Samsung è comunque riuscita a superare Apple. Il Galaxy Note 9 dell’azienda si è classificato al primo posto con l’85% di soddisfazione del cliente. Il dispositivo Apple che più si è avvicinato è iPhone XS Max, al quarto posto con un punteggio di 84, come Galaxy S9+ e Galaxy S10.

Secondo il rapporto ASCI, la soddisfazione dei clienti con i telefoni cellulari, in generale, è aumentata dell’1,3% su base annua. Ciò nonostante il fatto che le vendite globali di smartphone siano diminuite dell’1% nel corso del 2019. Il rapporto di quest’anno si è basato su interviste con 27.346 clienti negli Stati Uniti, tenutesi tra il 15 aprile 2019 e il 20 marzo 2020.

