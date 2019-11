Corsair e il gaming su Mac: arriva iCue versione macOS per gestire le periferiche di gioco

È finalmente disponibile in versione definitiva il software ICUE di Corsair per macOS, in grado di offrire a mouse, tastiere, cuffie e pure tappetini ampie possibilità di personalizzazione anche in combinazione con un Mac.

Grazie ad ICUE si potranno regolare i preset audio delle cuffie, i colori delle periferiche dotate di illuminazione RGB, creare delle macro per le tastiere meccaniche di precisione dell’azienza e impostare al meglio i mouse avanzati non solo per il gioco ma anche per tante altre attività nell’uso giornaliero del proprio Mac.

In particolare iCUE permette di combinare insieme i vari prodotti di Corsair sincronizzando colori, rimappando i tasti di tastiere e i bottoni dei mouse con macro che corrispondono all’inserimento di stringhe di testo complesse o azioni specifiche per le applicazione che utilizzerete.

È persino possibile gestire la sensibilità del mouse in maniera fine agendo direttamente su DPI, o di creare particolari equalizzazioni per le cuffie da attivare con i tasti presenti a bordo dei sistemi auricolari dotati di microfono e pensati per i giocatori più attivi.

Tra i prodotti Corsair compatibili con Mac (ma ovviamente anche con PC, PS4 e, in alcuni casi, XBox) troviamo:

Le tastiere

I Mouse e i tappetini

Le cuffie

HS45 Surround

HS60 PRO Surround

HS70 PRO Wireless

ST100

VIRTUOSO RGB

VIRTUOSO RGB SE

VOID Surround

VOID RGB USB

VOID RGB Wireless

VOID PRO Surround

VOID RGB PRO USB

VOID RGB PRO Wireless

VOID ELITE Surround

VOID RGB ELITE USB