ORTUR Laser Master 2 Pro S2, l’incisore laser per tutti in super offerta

Gli amanti del fai da te hanno ormai da tempo due punti di riferimento: stampanti 3D e incisori laser. Si tratta di strumenti che permettono di realizzare davvero tanti oggetti, e che grazie agli sconti proposti risultano sempre più convenienti. In questo articolo vi segnaliamo Artillery Sidewinder-X2 come stampante 3D, e ORTUR Laser Master 2 Pro S2, come incisore laser.

Partiamo da quest’ultimo. ORTUR Laser Master 2 Pro S2 è disponibile in due diverse versioni, da scegliere al momento dell’acquisto. Le sigle da tenere a mente sono SF ed LF. Il modello SF propone un punto focale del modulo laser di 0,12×0,15, risultando ad alta potenza, buona per tagliare, ma meglio per incidere. Il modello LF, invece, è migliore per il taglio dei materiali più sottili.

L’incisore gode di un firmware avanzato, versione 1.8, ancor più smart, più veloce, e in rado di effettuare incisioni ad alta precisione. Al suo interno una scheda madre a 32 bit, mentre la macchina è compatibile con software come LightBurn, risultando compatibile sia con Windows, che con Mac.

La velocità di incisione è stata migliorata, e varia da 4000 a ben 10.000 millimetri al minuto. Anche la qualità di incisione è migliore, con gli oggetti che verranno incisi senza sbavature. L’assemblaggio di Ortur Laser Master 2 Pro richiede circa 30 minuti, con i suoi 4 profili in alluminio e due motori a formare il telaio.

Ovviamente dispone anche dispone di funzioni di sicurezza: quando la macchina per l’incisione viene spostata o inclinata, fermerà automaticamente il laser per prevenire danni all’obiettivo del laser o agli utenti. Inoltre, dopo tanto tempo che la macchina è accesa senza utilizzo, questa si spegnerà automaticamente.

Solitamente il costo di questo incisore è di oltre 423 euro, ma al momento si può acquistare tramite coupon POLM2 a 366,54 euro.