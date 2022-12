Migliorano videochiamate WhatsApp, ora chiamate con 32 persone

Meta ha aggiornato WhatsApp integrando novità che migliorano aspetti delle chiamate per permettere di rimanere in contatto con amici, parenti e colleghi.

Sono state aggiunte nuove funzioni per migliorare la connessione durante le chiamate di gruppo; ora sono supportate chiamate con 32 persone: alla stregua delle chiamate vocali, ora è possibile effettuare videochiamate dal cellulare con 32 persone, un numero di persone di quattro volte superiore a prima.

È possibile inviare messaggi ai partecipanti alla chiamata o silenziarli: una pressione prolungata sul nome di un partecipante allarga il feed audio o video e permette di silenziare o inviare un messaggio privato senza interrompere la chiamata.

Link alla chiamata: che si tratti di una chiamata dell’ultimo minuto o già pianificata, è possibile invitare persone a una chiamata di gruppo condividendo un link.

Sono state apportate modifiche al design che promettono “un’esperienza ancora più fluida”. Con le forme d’onda colorata è possibile vedere la persona che sta parlando nel caso in cui la sua fotocamera sia spenta; il banner di notifica durante la chiamata consente di vedere quando un nuovo partecipante si unisce alla chiamata di gruppo.

Modalità PiP su iOS: questa funzione – indicata come in beta testing e in implementazione il prossimo anno – promette di semplificare il multitasking permettendo di ridurre a icona la schermata della videochiamata.

Gli sviluppastori ricordano che, come sempre, tutte le chiamate su WhatsApp sono crittografate end-to-end per impostazione predefinita per proteggere la privacy e la sicurezza delle persone, e che ulteriori miglioramenti arriveranno il prossimo anno “per continuare a offrire chiamate private di alta qualità ovunque nel mondo”.

A fine novembre WhatsApp ha annunciato l'arrivo della funzione di invio di messaggi a sé stessi, utile per appunti, note e promemoria.