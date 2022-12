Whatsapp iPhone, in arrivo le videochiamate in sovrimpressione

Whatsapp prevede di implementare il supporto picture-in-picture per le videochiamate su iPhone già il prossimo anno. La funzionalità è già in fase di test perciò se tutto va bene, con il 2023 alle porte, il lancio non dovrebbe tardare troppo.

L’azienda ne parla in un post pubblicato di recente sul suo blog, dove riepiloga i vari miglioramenti alle chiamate audio e video apportati nel corso del 2022.

Cosa c’è già

Tra questi ad esempio ci sono le chiamate con 32 persone contemporaneamente (sia solo audio che video), il quadruplo rispetto a prima; oppure la possibilità di disattivare l’audio di uno dei partecipanti con la semplice pressione prolungata sulla sua icona, operazione questa che consente anche di inviare un messaggio separato, mantenendo attiva la chiamata in corso.

Un’altra delle novità più interessanti lanciate quest’anno riguarda la possibilità di invitare le persone alle chiamate di gruppo condividendone il link, un’operazione questa che è utile sia per le call dell’ultimo minuto che per quelle pianificate ad un giorno e un orario preciso.

Sempre nell’ottica delle videochiamate, l’azienda ha anche introdotto l’animazione (con l’effetto di una forma d’onda) che fa capire quando una persona sta parlando anche se la videocamera è spenta, e poi ci sono stati anche le notifiche via banner che compaiono quando un utente si unisce a una videochiamata di gruppo.

Perché il PIP piace

La funzione del picture-in-picture (che su iPhone c’è per molte app già da iOS 14) per le videochiamate è tra le più attese perché offre un livello di produttività maggiore: con il flusso video in sovrimpressione, rimpicciolito e posizionato in un angolo dello schermo, le persone possono così fare altro sia all’interno dell’app – magari per rispondere ad una chat – che su altre applicazioni, ad esempio per prendere appunti e navigare sul web, pur restando in chiamata e potendo sia ascoltare che interagire con gli altri partecipanti.

Per il rilascio pubblico l’azienda parla di un generico 2023, quindi non c’è ancora una data che vi possiamo indicare con più precisione; se dovessimo saperne di più, non tarderemo ad informarvene.