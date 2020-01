Samsonite PRO-DLX 5, lo zaino-valigia per viaggi col PC scontato quasi 100 euro

E’ il momento migliore per comprare un zaino di qualità per PC con misure compatibili col bagaglio a mano delle compagnie aeree e tanto spazio per riporre con ordine i vestiti per viaggi di pochi giorni: l’ottimo Samsonite PRO-DLX 5 è infatti scontato su Amazon di quasi 100 euro.

Partiamo dalle misure: questo zaino misura 48 x 33 x 20 centimetri (incluso ruote, maniglie, tasche laterali e così via), perciò viene riconosciuto dalle compagnie aeree come bagaglio da cabina. A tal proposito vi lasciamo il link alla pagina ufficiale Samsonite che raccoglie tutte le informazioni sulle restrizioni del bagaglio da cabina e la lista sterminata di tutte le compagnie aeree attualmente supportate.

E’ uno zaino-valigia da 28 litri, in promozione nella versione di colore nero, dotato di un apposito scompartimento imbottito per riporre il PC portatile da massimo 17.3” di diagonale del display. E’ inoltre presente un sistema che l’azienda chiama Easy Pass e attraverso il quale è possibile ricaricare il computer e gli altri dispositivi elettronici inseriti nella borsa senza doverli estrarre sfruttando una powerbank (da acquistare separatamente) ben alloggiata all’interno di un’apposita tasca.

Vuoto, il Samsonite PRO-DLX 5 pesa 2.6 Kg: è costruito in nylon balistico con elevata resistenza e mette a disposizione anche un taschino con protezione RFID per riporre le proprie carte di pagamento. E’ uno zaino morbido dotato di chiusura TSA con cavetto, cerniere per l’accesso ai vani principali, maniglia superiore e inferiore e carrello di traino monotubo per trascinarlo come un trolley sfruttando le due ruote montate sul fondo.

In ottica viaggio segnaliamo anche la presenza del tradizionale taschino porta-indirizzo e di un sistema di cinghie ferma-abiti nel vano principale. Per il resto, ha tre tasche frontali, uno scompartimento interno per il PC, uno per il tablet (fino a 10.1”), uno per i documenti, uno per il cellulare, portachiavi, custodia per raccogliere i cavetti, due spallacci ergonomici sul retro per distribuire al meglio il peso e un copri-rotelle per non sporcarsi quando lo si porta sulla schiena.

Lo zaino Samsonite PRO-DLX 5 normalmente costa 275 euro. Come dicevamo al momento è però possibile comprarlo su Amazon risparmiando quasi 100 euro sul prezzo di listino: il prezzo è infatti di soli 188,25 euro (sconto 32%) spedizione inclusa nel prezzo.