OWC svela i primi dispositivi Thunderbolt 5 al CES 2024

Nell’ambito del CES 2024 di Las Vegas, Other World Computing OWC ha mostrato tre nuovi dispositivi Thunderbolt 5: due avanzati dock multiporta e una soluzione di archiviazione portatile alimentata tramite bus.

I nuovi prodotti sono già in grado di sfruttare la tecnologia Thunderbolt 5, che offre benefici come il raddoppio della larghezza di banda per i dispositivi connessi, con transfer rate che possono teoricamente arrivare a 80Gbps.

L’incremento in termini di larghezza di banda permette di gestire due display con risoluzione 8K, oppure tre display 4K a 144Hz e supporto a refresh rate fino a ben 540Hz (un sogno per i gamer). Thunderbolt 5 offre inoltre fino a 240W per la ricarica dei dispositivi, tutto usando una unica connessione (e tipologia di cavo) di riferimento.

Le due precedenti generazioni di Thunderbolt sono basate sullo standard PCIe Gen3, offrendo fino a 40Gbps di larghezza di banda per i dispositivi connessi. Thunderbolt 5 è basata sugli standard USB4, DisplayPort 2.1 e PCIe Generation 4, offrendo incrementi nella gestione della banda bidirezionale.

Thunderbolt 5 da 80 Gb/s a 120 Gb/s ma non per tutti

Intel ha fatto sapere che i suoi nuovi processori Core Ultra di 14a generazione supporteranno Thunderbolt 5 tramite il controller esterno Barlow Ridge, scelta che comporterà alcuni limiti rispetto a quanto consentito dallo standard.

Thunderbolt 3 e 4 arrivano a 40 Gb/s teorici, e 32 Gb/s nella migliore delle ipotesi per i dati, sfruttando quattro linee PCI-Express 3.0. Thunderbolt 5, come accennato, raddoppia la larghezza di banda: 80 Gb/s, e quindi 64 Gb/s per i dati (quattro linee PCI-Express 4.0).

È stata predisposta una modalità Boost che entra in azione quando il controller Thunderbolt 5 rileva un intenso utilizzo di video. In pratica il boost permette di triplicare la velocità, arrivando a 120 Gb/s in una direzione (dall’host al client), per esempo per gestire due schermi 8K, e 40 Gb/s nell’altra direzione (dal client all’host) ma questa modalità non è gestibile con il controller Intel Barlow Ridge.

Il controller di Intel non sarà probabilmente sfruttato da Apple che, tipicamente, preferisce soluzioni proprietarie (e in alcuni casi leggermente meno performanti rispetto a quanto possibile con alcuni controller dedicati).

I prototipi OWC Thunderbolt 5 del dock multiporta e del disco esterno portatile alimentato tramite bus sono in mostra al CES 2024: nel momento in cui scriviamo non sono stati annunciati prezzi e date di rilascio. I primi dispositivi Thunderbolt 5 sono in arrivo sul mercato quest’anno.

Per tutti gli articoli e le novità dal CES 2024 rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.