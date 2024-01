L’app Apple Store scansionerà il volto per vendervi un Vision Pro su misura

L’app Apple Store permetterà di sfruttare una funzionalità che consente di scansionare il volto dell’utente per offrire informazioni sulle dimensioni dei componenti da acquistare per il Vision Pro.

L’indiscrezione arriva dal sito statunitense MacRumors riferendo di codice individuato nell’app Apple Store nel quale si fa espressamente riferimento alla scansione del volto. Il Vision Pro richiede rivestimenti per creare un isolamento che consenta di far presa sul viso e una fascia per la testa per consentire di indossare il visore saldamente, dando all’utente la possibilità di muoversi liberamente.

“Puoi scansionare il tuo volto per determinare le dimensioni più adatte per Apple Vision Pro”, si legge nel codice dell’app Apple Store.

Apple ha già in precedenza predisposto un’app per consentire agli sviluppatori che hanno sviluppato/stanno sviluppando app per Vision Pro di individuare le dimensioni corrette degli accessori per il Vision Pro che hanno avuto modo di provare in laboratori dedicati predisposti a scopo di testing prima dell’arrivo del prodotto sul mercato, ed è probabile che una funzione simile sia offerta nell’app Apple Store.

Secondo indiscrezioni circolate finora, il potenziale acquirente di Vision Pro avrebbe dovuto visitare un Apple Store per ricevere suggerimenti sulla corretta configurazione; da quanto emerge nell’app, non sarà a questo punto obbligatorio passare dagli Apple Store ma sarà possibile ricavare dettagli sulle misurazioni direttamente dall’app Apple Store.

Per Vision Pro sono previste due tipi di fasce per il capo: la fascia Solo Knit e la fascia Dual Loop. Nella confezione del visore è incluso un cavo di ricarica USB-C, un adattatore di alimentazione USB-C, una batteria, un panno per la pulizia, una cover per il display frontale e i cuscinetti per la guarnizione.

Gli utenti che hanno bisogno di lenti da vista, potranno acquistare “inserti ottici” (lenti graduate) opzionali di ZEISS che saranno disponibili a partire da 99 dollari, circa 90 euro e saranno disponibili solo su presentazione della prescrizione.

Le prevendite di Vision Pro inizieranno il 19 gennaio e i primi modelli dovrebbero arrivare nelle mani degli utenti dal 2 febbraio.

Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.