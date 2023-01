Panasonic LCD PT-CMZ50 è un nuovo proiettore per distanze ultra-corte

Panasonic ha annunciato il proiettore LCD PT-CMZ50 indicato come in grado di offrire immagini di grandi dimensioni da distanze ultra-corte, promettendo “ombre ridotte al minimo, facilità d’installazione e di configurazione”.

Ideale per l’uso in aule e sale riunioni, oltre che in contesti di entertainment e musei, questo proiettore a ottica ultra corta da 5.200 lm può essere installato a solo 1 cm dallo schermo e promette “immagini coinvolgenti”, anche in condizioni di luce intensa o in spazi complessi in termini di installazione.

Il proiettore CMZ50 offre immagini da 80 pollici con installazione da circa 1 cm, consentendo ai relatori di lavorare senza preoccuparsi della presenza di ombre sullo schermo o di essere abbagliati dalla luce dell’obiettivo, fornendo ai partecipanti in loco e a coloro che seguono da remoto una visione chiara dei contenuti proiettati.

La sorgente di luce laser del PT-CMZ50 eroga 5.200 lm con contrasto dinamico di 3.000.000:1, e la risoluzione WUXGA facilita la lettura delle parti di testo di piccole dimensioni.

Per gestire i segnali ultra-widescreen supporta segnali d’ingresso 2560×1080 (21:9) e 3240×1080 (27:9) e segnali d’ingresso 4k, rendendo questo dispositivo una soluzione ideale in sale di videoconferenza che, ad esempio, utilizzano Microsoft Teams Rooms.

Il produttore riferisce che il proiettore è portatile è facile da installare in qualsiasi ambiente, grazie a semplici opzioni di montaggio a soffitto e a parete. Nei casi d’uso più complessi, l’immagine può essere spostata digitalmente ±10% V/H e adattata allo schermo utilizzando il Digital Zoom Extender e la funzione Image Shift tramite telecomando. Dopo l’installazione, la messa a fuoco può essere regolata anche utilizzando il telecomando.

È possibile avviare presentazioni senza attendere che il iproiettore si riscaldi. Le immagini appaiono circa un secondo dopo l’accensione, mentre il controllo CEC gestito sul connettore HDMI accende l’unità e il contenuto riprodotto dal dispositivo viene visualizzato automaticamente. È inoltre presente un’uscita HDMI per l’eventuale collegamento ad un secondo proiettore. La proiezione wireless funziona con il sistema di presentazione wireless PressIT o il modulo wireless serie AJ-WM50 di Panasonic.

Il produttore afferma che il nuovo motore ottico ad alta efficienza del CMZ50 migliora l’efficienza in watt per lumen di circa il 25% rispetto ai modelli a focale corta basati su lampade comparabili. La sorgente luminosa e il filtro non necessitano interventi di manutenzione, assicurando un funzionamento continuo fino a 20.000 ore, con un minor impatto in termini di costi, sprechi e richiesta di manodopera.

Il rilascio del proiettore Panasonic PT-CMZ50 è previsto per il secondo trimestre del 2023. I prezzi non sono stati indicati.