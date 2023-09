WhatsApp per iPad in fase di beta test

WhatsApp ha avviato il beta testing dell’applicazione di messaggistica istantanea centralizzata in versione per iPad.

Di una fantomatica versione per iPad si parla da anni ma finora non si era visto nulla di concreto. Gli utenti di WhatsApp registrati con TestFlight per testare le versioni beta dei software possono ora scaricare la versione per iPad, scovata dal sito Wabetainfo e che riporta la versione 23.19.1.71.

La versione per iPad richiede prima l’abbinamento con la versione di WhatsApp su un iPhone o Android; successivamente l’iPad può funzionare autonomamente, senza bisogno che lo smartphone sia nelle vicinanze o sia acceso. I messaggi saranno sincronizzati automaticamente tra le piattaforme utilizzate.

Lo scorso anno, Will Cathcart, capo della divisione di Meta che gestisce il più popolare sistema di messaggistica al mondo, in una intervista rilasciata a The Verge aveva riferito che tantissime persone volevano un’app per iPad e che questa sarebbe arrivata.

Altre indiscrezioni erano circolate in precedenza, nel 2019, ma anche nel 2021 lo stesso capo di Whatsapp aveva confermato il rumor con una dichiarazione a Wabetainfo quasi identica anche nella terminologia (“We’d love to support Whatsapp on iPad”).

Ricordiamo che ad oggi è possibile gestire un account Whatsapp su iPad ma solo usando un artificio, in pratica costruendo un link alla versione web dell’applicazione. Questo ci consente di gestire le chat ma con una velocità largamente inferiore e sopratutto priva di funzioni come il push.

Se volete sapere come usare, pur con questi limiti, Whatsapp su iPad potete leggere questo nostro articolo.

Recentemente è stata lanciata una versione dell’app per macOS aggiornata; la nuova versione per Mc offre, tra le altre cose, il supporto alle chiamate audio e video di gruppo.