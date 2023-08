Un evento Microsoft il 21 settembre per i nuovi Surface

Microsoft ha iniziato a diramare gli inviti per un evento speciale che si svolgerà a New York giovedì 21 settembre. Non è dato sapere con certezza quello che verrà presentato ma con ogni probabilità si tratterà di nuovi dispositivi hardware, probabilmente Surface di nuova generazione.

Tra i dispositivi previsti, ci sono:

Surface Laptop Studio 2, dispositivo top di gamma che a fronte di un prezzo più alto rispetto alla generazione precedente, offrirà grafica RTX 4060, processori Intel di 13a generazione e fino a 64GB di RAM. . Il design non dovrebbe essere torppo diverso dall’attuale modello ma dovrebbe essere presente qualche porta in più

Surface Laptop 6, dispsositivo il quale non sono – finora – trapelati dettagli

Surface Laptop Go 3: questo è previsto con CPU Intel Core i5 di 12a generazione (più veloce rispetto alla generazione precedente) e probabilmente un quantitativo di memoria RAM superiore ai 4GB

Surface Go 4, dispositivo entry-level che secondo indiscrezioni potrebbe offrire con un processore Intel N200.

Nessuna versione con processori ARM per ora; il sito Windows Central ha recentemente riferito che questa possibilità sarebbe stata per ora rimandata.

Altre novità che potrebbero arrivare nel corso dell’evento riguardano dettagli ufficiali9 su Surface Pro 10; più probabile un aggiornamento di Windows 11 in concomitanza del keynote, update con alla versione 23H2 (con supporto nativo per file RAR e 7-ZIP e accesso alle funzionalità Copilot con IA). I dispositivi presentati non arriveranno subito in tutto il mondo e per l’Italia bisognerà con ogni probabilità attendere qualche mese…