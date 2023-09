I piani di archiviazione iCloud aumentano memoria e servizi

Apple ha ufficialmente lanciato i nuovi piani di archiviazione iCloud che erano stati annunciati nell’ambito dell’evento di presentazione dei nuovi iPhone. Si tratta della possibilità di custodire online i nostri archivi e di potervi accedere da un singolo Apple ID, utilissimi per chi ha un telefono o un iPad con poca memoria ma vuole avere sempre accesso ai suoi dati anche a distanza di anni. Ma i vantaggi sono tantissimi.

Nel tempo Apple ha aumentato le dimensioni dello spazio disponibile e i servizi offerti e ora i piani iCloud+ prevedono un numero crescente di tagli: 50GB (0,99 € al mese), 200GB (2,99€ al mese), 2TB (9,99€ al mese), 6TB (29,99€ al mese) e 12TB (59,99 € al mese).

Il piano da 200GB è presentato come ideale per grandi quantità di foto e video; quello da 2TB ottimo per le famiglie grazie alla grande quantità di spazio di archiviazione da condividere; quello da 6TB ideale per fotografi e creatori di contenuti; quello da 12TB il piano con il maggiore spazio di archiviazione per utenti avanzati.

Cosa prevedono i piani iCloud+

I piani iCloud+ includono Relay privato iCloud (impedisce a siti web e provider di usare il nostro indirizzo IP, la nostra posizione e la nostra attività di navigazione per creare un profilo), Nascondi la mia email (per generare all’istante indirizzi univoci e casuali che vengono inoltrati alla nostra casella di posta personale e si possono usare anche per rispondere alle email), un dominio email personalizzato (la possibilità di personalizzare il proprio indirizzo Mail di iCloud con un nome di dominio personalizzato), e i video sicuri di HomeKit (l’attività rilevata dalle videocamere di sicurezza viene registrata, analizzata sul dispositivo che usiamo come hub e caricata su iCloud, permettendo di visualizzare le riprese sull’app Casa, ovunque ci troviamo).

Come sempre, iCloud permette di tenere foto, video, note e altri file al sicuro, archiviati e accessibili dai vari dispositivi.

È possibile eseguire l’upgrade ad iCloud+ su un dispositivo Apple andando su Gestisci spazio account in Impostazioni su iPhone, iPad o Mac, poi scegliendo Acquista più spazio o Cambia piano di archiviazione.

