Il colore Pantone del 2021 è Ultimate Gray + Illuminating

Pantone Color Institute, la divisione commerciale di Pantone che mette in evidenza i principali colori stagionali prevedendo le “tendenze cromatiche”, ha selezionato e annunciato il colore dell’anno, ufficialmente il Pantone Color of the Year 2021.

Il colore Pantone del 2021 è PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating, combinazione di due colori indipendenti presentata «Per dimostrare che elementi differenti si uniscono per supportarsi a vicenda», «Una infusione di forza e positività», «Una storia di colore che racchiude un più profondo senso di attenzione con la promessa di qualcosa di solare e di amabile».

«In un momento storico in cui le persone cercano, in ogni possibile modo, di ritrovare energia, lucidità e speranza per rinvigorirsi e superare questa continua fase di incertezza» scrive Pantone «Le tonalità che infondono grinta e coraggio rispondono al nostro bisogno di vitalità», spiegando che PANTONE 13-0647 Illuminating è un giallo brillante e allegro che «risplende di vivacità, una tonalità calda intrisa del potere del sole».

Invece PANTONE 17-5104 Ultimate Gray è indicato come «Un richiamo a elementi saldi e affidabili, che durano nel tempo e offrono solide basi». E ancora «Colore dei ciottoli sulla spiaggia e di elementi naturali il cui aspetto invecchiato mette in luce la capacità di resistere al passare del tempo, Ultimate Gray rassicura con discrezione, favorendo sensazioni di compostezza, fermezza e resilienza».

La società riferisce che la scelta del colore Pantone del 2021 è frutto di un’attenta valutazione e dell’analisi delle tendenze, influssi che possono provenire dagli ambiti più svariati, quali il mondo dello spettacolo e della produzione cinematografica, le collezioni d’arte itineranti e i nuovi artisti, la moda, tutte le sfere del design, le mete turistiche più gettonate, così come i nuovi stili di vita, di gioco e le condizioni socio-economiche. Le influenze possono derivare anche da nuove tecnologie, materiali, texture ed effetti che hanno un impatto sul colore, dalle più importanti piattaforme di social media e anche eventi sportivi che catturano l’attenzione internazionale.

Ricordiamo che Pantone è disponibile con due app per iPhone e iPad che permettono di sfruttare la fotocamera dei dispositivi Apple per individuare i colori standard Pantone con precisione da usare in progetti e lavoro: si tratta di Pantone Studio e Pantone Connect. Tutti gli articoli di macitynet dedicati a Grafica e Web Design sono disponibili da questa pagina.