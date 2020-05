Partaker, il mini PC mostruoso con i7 e 16 GB di RAM in offerta a 457,22 euro con codice sconto

Se siete alla ricerca di un PC completo con performance superiori, ma non volete spendere una fortuna, la soluzione ideale potrebbe essere Partaker, il mini PC fanless con processore i7 e 16 GB di RAM incorporata.

Al momento non solo si trova in offerta lampo, ma è presente un codice sconto, visibile in calce, che ridurre ulteriormente il prezzo a 457,22 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Tra le principali caratteristiche di questo mini PC spiccano sicuramente processore, RAM e memoria. Partaker Fanless nella versione che vi consigliamo, gode di un processore i7 8565U, accompagnato da ben 16 GB di RAM DDR4 e da una memoria SSD Msata M.2 SSD da 256 GB.

Tra i punti di forza di questo mini PC, ovviamente, le sue dimensioni estremamente compatte, che consentono a qualsiasi utente di posizionare il dispositivo in una scrivania, anche di piccole dimensioni, senza avere l’ingombro di grossi case. Nonostante abbia dimensioni contenute, questo PC Partaker gode di una connettività da non sottovalutare.

Infatti, sulla parte frontale si trovano ben 4 porte USB, di cui 2 USB 3.0, un lettore MicroSD e i vari ingressi audio; sul posteriore, invece, è presente il connettore HDMI e DP, due network LAN e ulteriori 4 porte USB, di cui 2 sempre con tecnologia USB 3.0.

Solitamente ha un costo che sfiora i 600 euro, ma al momento si trova in offerta lampo, e con il coupon E493E0C983627000 lo si pagherà ancora meno: solo 457,22 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.