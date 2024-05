Nelle future emoji le borse sotto gli occhi, il badile e altri pittogrammi

Pubblicità

Il consorzio Unicode ha presentato la proposta per Unicode 16, il sistema di codifica che assegna un numero univoco ad ogni carattere usato per la scrittura di testi, in maniera indipendente dalla lingua, dalla piattaforma usata e dal programma utilizzato.

In Unicode 16 sono previste 7 nuove emoji, incluse l’arpa, il badile, l’impronta digitale e la faccina con le borse sotto gli occhi. La tempistica per l’approvazione di nuove emoji è lunga e il consorzio Unicode ha indicato quelle che saranno probabilmente presenti nella futura nuova versione dello standard; completate le procedure di implementazione, le nuove emoji potranno essere sfruttate da società come Apple e Google per mettere a disposizione degli utenti loro varianti dei pittogrammi.

Il sito Macrumors riferisce che alcune proposte non sono ancora definite e che questo avverrà con ogni probabilità al termine della fase di revisione, entro il 2 giugno.

Dopo la presentazione ufficiale dele nuove emoji, queste saranno disponibili a partire dai prossimi aggiornamenti software di iOS, macOS e watchOS.

Su iOS, watchOS e macOS sono disponibili migliaia di emoji, fra cui faccine espressive, personaggi gender neutral, vestiti, cibi, animali, creature fantastiche e tante altre.

Nell’aggiornamento a iOS 17.4 Apple ha integrato nuove emoji, incluse quelle della faccine che scuote la testa, la fenice, la fetta di limone, un nuovo fungo, una catena rotta ed altre dedicate alla famiglia e alle persone viste di lato.

Il Word Emoji Day, Giornata Mondiale delle Emoji, si celebra il 17 luglio; questa data è stata scelta perché è quella che compare scegliendo il pittogramma del calendario in iOS.