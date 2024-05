Microsoft Edge doppierà i video YouTube con l’AI

Pubblicità

Nell’ambito della conferenza Build, Microsoft ha svelato alcune novità che riguardano il browser Edge e, come è facile immaginare, alcune di queste riguardano funzionalità che sfruttano l’Iintelligenza Artificiale (AI). Una novità interessante è il doppiaggio automatico di contenuti video, che sarò possibile ascolatre in una lingua diversa dal video originale.

Le piattaforme e i siti compatibili inizialmente sono YouTube, LinkedIn, Reuters e Coursera ma il sistema dovrebbe in futuro funzioanre anche visitando siti di notizie come Reuters, CNBC News e Bloomberg. La Casa di Redmond riferisce che nella prima fase sarà supporta la conversione da inglese a italiano, spagnolo, tedesco, hindi e russo; il supporto a ulteriori lingue arriverà successivamente, così come il supporto a più siti.

Non è chiaro se questa funzionalità sarà disponibile anche su macOS. Edge offre già orala possibilità di sintetizzare i video utilizzando Copilot, funzione che tiene conto dei sottotitoli. In ccasione di un recento evento speciale nel nuovo campus, Microsoft ha presentato nuova categoria di PC Windows progettati per l’AI, i Copilot+ PC. Tra le funzionalità disponibilià in questi PC che sfruttano CPU con funzionalità dedicate all’AI, la possibilità di generare e perfezionare immagini attraverso l’AI quasi in tempo reale direttamente sul proprio dispositivo; grazie a l iveCaptions è possiible tradurre n inglese l’audio di oltre 40 lingue.

Microsoft ha riferito che Live Captions è in grado di tradurre in tempo reale qualsiasi audio che passa attraverso il PC in un’unica didascalia in lingua inglese, sullo schermo di tutte le app. È possibile tradurre con sottotitoli in inglese l’audio di oltre 40 lingue di qualsiasi video live o preregistrato in qualsiasi app o piattaforma video, in modo istantaneo, automatico e anche quando si è offline. Questa funzionalità possibile grazie alla NPU, disponibile sui Copilot+PC.