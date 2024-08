Patch Intel per risolvere instabilità CPU disponibile per le alcune motherboard MSI, ASRock e in beta da Asus ROG

Pubblicità

La patch di Intel per risolvere l’instabilità delle CPU disponibile per le alcune motherboard MSI, ASRock e in beta da Asus ROG.

Diversi produttori di motherboard hanno annunciato la disponibilità di aggiornamenti BIOS che aggiornano il microcode della CPU (codice interno che implementa il supporto per il set di istruzioni x86) e che dovrebbero “limitare” l’instabilità delle CPU Intel di 13a e 14a generazione.

Il sito statunutense Tom’s hardware fa notare che due produttori di motherboard – ASRock e MSI – hanno rilasciato update specifici. Sul forum di Asus ROG (brand di ASUS focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni hardware e software più evolute per il gaming) sono presenti link a cartelle Google Drive con i BIOS che dovrebbero essere risolutivi per alcune motherboard di questo marchio.

Varie CPU di 13a e 14a generazione, lo ricordiamo, evidenziano problemi di instabilità, inconvenienti causati – a detta di Intel – da un errore nel microcodice che comporta tensioni operative troppo elevate, con conseguenti crash, schermate blu della morte, in particolare durante nell’esecuzione di carichi di lavoro particolarmente impegnativi.

Sfortunatamente, il bug non sarà risolutivo nelle macchine sulle quali il problema si è già verificato: in questo caso bisognerà rivolgersi al produttore del PC, al distributore o a Intel per capire come procedere per la sostituzione delle CPU difettose. Intel ha recentemente deciso di estendere di due anni la garanzia sui processori Core di13a e 14a generazione, mossa inevitabile dopo conferme sui problemi di stabilità di cui si parla da mesi.

I processori moderni sono dispositivi complessi che possono avere dei bug. Aggiornamenti del microcode sono rari ma non nuovi: possono essere caricati sulla CPU dal passando dal firmware (solitamente chiamato BIOS anche su computer che tecnicamente dispongono di firmware UEFI anziché BIOS vecchio stile) o dal sistema operativo.