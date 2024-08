Bollitore smart in sconto, solo 33,99€

Pubblicità Un bollitore smart? Non è una novità, vi abbiamo presentato in precedenza quello di Xiaomu e su Amazon ce ne sono molti altri. Uno dei più interessanti perchè economico è quello di Aigostar che pagate solo 33,99€. Questo accessorio per la cucina fa tutto quello che fa un bollitore. In particolare riscalda i liquidi al punto di ebollizione. Successivamente è però in grado di mantenere la temperatura per 12 ore tra i 40° e 90°, dandovi la possibilità di tenere sotto controllo la situazione mediante un indicatore sul manico. La temperatura può essere impostata tra i 40° e i 90°C . Un sensore ad alta precisione percepisce il raggiungimento della temperatura desiderata, provoca l’arresto dell’ebollizione e il mantenimento costante della temperatura. La temperatura per il mantenimento dell’acqua costantemente riscaldata potrete regolarla direttamente dall’app Quando la temperatura dell’acqua si abbassa, viene abilitato il riscaldamento a bassa potenza. Riscalda 1,7 litri/8 tazze d’acqua. Con un apertura extra-large facilita il riempimento e la pulizia del bollitore elettrico. Inoltre, questo bollitore elettrico ha una base rotante a 360°, che consente di sollevare liberamente il bollitore. Ogni superficie che tocca l’acqua è realizzata con acciaio inossidabile 304 per uso alimentare. Il bollitore ha la funzione di spegnimento automatico e protezione contro la combustione a secco. Ad esempio, se non c’è abbastanza acqua all’interno o l’acqua raggiunge il punto di ebollizione, il bollitore elettrico si spegnerà automaticamente. Il bollitore costerebbe 39,99€, ma nella pagina potete cliccare uno sconto del 15% che lo porta a 33,99€

Offerte Speciali Raro sconto Apple Studio Display, solo 1599€ Su Amazon comprate al minimo storico gli Apple Studio Display con vetro standard e inclunazione variabile. Solo 1599 € invece di 1799

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.