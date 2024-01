PD-J02, avviatore d’emergenza per auto a 62,60 €

Problemi con l’avvio del motore dell’auto? facile possa capitare, specie in inverno; ma anche se più semplicemente temete di restare a piedi a causa della batteria in qualsiasi periodo dell’anno, sappiate che potete vivere la vostra vita molto più tranquillamente approfittando dell’offerta attualmente in corso su PD-J02, uno strumento pensato appositamente per queste situazioni.

Si tratta di un booster a batteria abbastanza potente da riuscire ad alimentare persino il compressore incorporato, risultando così un valido assistente in situazioni di emergenza di vario tipo.

C’è perfino la torcia LED, non solo per fare luce durante le riparazioni al buio, ma anche per segnalare ad esempio la propria pericolosa presenza a bordo strada approfittando della modalità di lampeggio SOS (in codice Morse). Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto come dicevamo è un avviatore di emergenza. Usa una batteria da 23.800 mAh e può fornire una corrente di picco di 3.000 A, abbastanza quindi per poter riavviare qualsiasi auto. La scheda tecnica parla di auto con motore a benzina fino a 10 litri oppure diesel fino a 8 litri, quindi non solo auto e moto ma potenzialmente anche alcuni trattori, camion e piccole imbarcazioni.

Può persino caricare un frigorifero da viaggio e, come dicevamo, grazie al compressore incorporato si può usare per gonfiare i pneumatici di auto e moto con estrema facilità.

Presenza una uscita USB-C con tecnologia Quick Charge 3.0 per ricaricare smartphone e tablet ad alta velocità, e ci sono anche uscite USB-A da 2.4 A per tutti gli altri dispositivi.

Dallo schermo LCD si possono tenere d’occhio lo stato di carica della batteria e altri parametri, come ad esempio la torcia LED che oltre ad illuminazione continua e lampeggio in codice Morse per l’SOS, può essere attivata anche per una luce stroboscopica trasformandola così in un punto luminoso di segnalazione di momentaneo pericolo.

Tutto questo è racchiuso in un dispositivo dalle dimensioni piuttosto compatte: circa 20 x 9 x 4 centimetri, abbastanza per poter entrare persino nel portaoggetti dell’auto.

