La Major League Soccer torna in MLS Season Pass nell’app Apple TV

In oltre 100 Paesi e territori è ora possibile abbonarsi a MLS Season Pass su Apple TV per avere accesso a tutta la stagione 2024 della Major League Soccer.

L’abbonamento a MLS Season Pass include le partite della MLS senza oscuramenti, con copertura completa, analisi approfondite, contenuti esclusivi, ecc.. Sarà possibile vedere anche le partite di Leagues Cup, MLS All-Star e Audi MLS Cup Playoffs.

La stagione 2024, che inizierà il 21 febbraio, è la seconda di una partnership decennale tra Apple e la Major League Soccer, dopo il campionato 2023 segnato che, tra le altre cose – ha visto l’arrivo di Lionel Messi, otto volte vincitore del Pallone d’oro.

Apple ha fatto sapere anche che MLS Season Pass lancerà un nuovo programma sportivo per il pubblico di lingua spagnola.

Lionel Messi, partite precampionato 2024 dell’Inter Miami

Dopo essere entrato nell’Inter Miami lo scorso luglio, Messi ha trasformato il panorama del calcio nordamericano e ha portato la Major League Soccer all’attenzione del pubblico internazionale. In vista della prima stagione completa di Messi nella lega, chi ha un abbonamento a MLS Season Pass potrà seguire le partite precampionato dell’Inter Miami.

Giovedì 15 febbraio alle 19:30 ET, il Miami ospiterà il Newell’s Old Boys, la squadra in cui Messi giocava da bambino, per la sua ultima amichevole precampionato 2024. Di seguito l’elenco completo delle partite precampionato che verranno trasmesse su MLS Season Pass nelle prossime settimane.

Lunedì 29 gennaio alle 13:00 ET contro l’Al Hilal SFC

Giovedì 1° febbraio alle 13:00 ET contro l’Al-Nassr FC

Domenica 4 febbraio alle 3:00 ET contro l’Hong Kong Team

Giovedì 15 febbraio alle 19:30 ET contro il Newell’s Old Boys

Weekend di apertura 2024 “MLS is Back”

Per il calcio d’inizio della 29ª stagione della MLS l’Inter Miami CF di Messi, campione in carica della Leagues Cup, ospiterà il Real Salt Lake per l’anticipo di campionato di mercoledì 21 febbraio al DRV PNK Stadium. L’incontro verrà trasmesso alle 20:00 ET in esclusiva su MLS Season Pass su Apple TV. La settimana di apertura “MLS is Back” proseguirà con le 14 partite in programma per sabato 24 e domenica 25 febbraio. In particolare, il LA Galaxy ospiterà l’Inter Miami CF domenica 25 febbraio al Dignity Health Sports Park.

Le seguenti partite della prima giornata saranno disponibili gratuitamente su MLS Season Pass:

Sabato 24 febbraio

LAFC – Seattle Sounders FC

16:30 ET

D.C. United – New England Revolution

19:30 ET

Orlando City SC – CF Montréal

19:30 ET

Domenica 25 febbraio

FC Cincinnati – Toronto FC

14:30 ET

La prossima stagione vedrà l’entrata in campo di nuovi talenti e il ritorno di superstar del calcio mondiale; tra questi: Thiago Almada, Caleb Wiley e Giorgos Giakoumakis dell’Atlanta United FC; Walker Zimmerman e Hany Mukhtar al Nashville; Cucho Hernández e Diego Rossi con il Columbus Crew; Luciano Acosta dell’FC Cincinnati; Héctor Herrera con lo Houston Dynamo FC; e il nuovo portiere del LAFC, Hugo Lloris. Inoltre, Luis Suárez torna a giocare con Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba all’Inter Miami.

Il calendario completo della stagione regolare 2024 della MLS è disponibile a queasto indirizzo.

MLS Season Pass include tutte le partite in diretta della stagione regolare della MLS, tutti gli incontri di Audi MLS Cup Playoffs, Leagues Cup, MLS All-Star e Campeones Cup, e una selezione di partite e tornei MLS NEXT e MLS NEXT Pro.

L’abbonamento dà accesso a contenuti esclusivi on-demand e alla programmazione con show come MLS Countdown e MLS Wrap-Up in inglese, e MLS La Previa e MLS El Resumen in spagnolo.

Per la stagione 2024 è in arrivo MLS 360, programma in diretta che propone in tempo reale i momenti salienti di ogni partita insieme ad analisi e discussioni di esperti, e che sarà disponibile per la prima volta anche in spagnolo. A condurlo sarà Tony Cherchi, commentatore e analista poliglotta già noto al pubblico di MLS Season Pass, insieme all’ex calciatore professionista Miguel Gallardo e a Giovanni Savarese, ex calciatore e allenatore finalista della MLS Cup. Antonella Gonzalez, conosciuta per il suo ruolo di corrispondente sportiva, si unirà al team dei programmi in spagnolo MLS La Previa e MLS El Resumen.

Il pubblico negli Stati Uniti e in Canada avrà la possibilità di selezionare la radio locale per ascoltare il commento (dove disponibile). A guidare la programmazione di MLS Season Pass sarà una squadra di commentatori e commentatrici di talento e di leggende del calcio.

I tifosi potranno seguire le partite in diretta o guardare l’intero incontro dall’inizio on demand; saranno inoltre disponibili i riassunti di tutti match. E grazie alla funzione multi-vista, su Apple TV 4K e su iPad (7a generazione e seguenti) sarà possibile guardare fino a quattro partite contemporaneamente.

È possibile abbonarsi a MLS Season Pass nell’app Apple TV a € 14,99 al mese durante la stagione o € 99 per l’intera stagione, mentre chi ha un abbonamento a Apple TV+ può iscriversi a € 12,99 al mese o € 79 per l’intera stagione. Un abbonamento a MLS Season Pass per questa stagione è incluso con i biglietti per la stagione completa dei club della MLS.

Con “In famiglia” fino a sei persone possono condividere un abbonamento utilizzando il proprio ID Apple e la relativa password.

