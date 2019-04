Peanuts in Space, il corto con Snoopy arriva a maggio su Apple TV

Snoopy fa l’astronauta e conquista la piattaforma TV di Apple: è pronto e sarà presentato a maggio il cortometraggio firmato Peanuts per Cupertino, intitolato “Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10”.

Apple aveva firmato un accordo con DHX Media e la Peanuts Worldwide per sviluppare e produrre nuovi contenuti di Peanuts, tra cui serie originali, speciali e cortometraggi, che saranno pubblicati sula piattaforma TV di Apple.

Il primo filmato realizzato è “Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10”, un corto che racconta delle avventure di Snoopy nei panni di un astronauta top-secret famoso in tutto il mondo. Nel documentario recitano il regista Ron Howard e l’attore Jeff Goldblum. Ron Howard interpreta se stesso e con lui ci sarà Jeff Goldblum, nei panni di uno storico della Nasa, in un’avventura che è una parodia della missione Apollo 10 della Nasa del maggio 1969.

Nella missione Apollo 10, la Nasa e l’equipaggio dell’Apollo 10 diedero al modulo lunare il nome “Snoopy” e il modulo di comando “Charlie Brown”. Da quel momento, è incominciata una vera e propria partnership, annunciata nel 2018, formalizzata attraverso uno Space Act Agreement, con l’obiettivo di creare contenuti di intrattenimento, editoriali e di merchandising, “per condividere l’entusiasmo di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) per la prossima generazione di esploratori e pensatori”.

“Peanuts in Space” sarà il primo contenuto originale di Peanuts disponibile gratuitamente nell’app Apple TV, proprio come “Carpool Karaoke: The Series”.

Apple TV è un media hub e una microconsole che si integra con l’ecosistema Apple. Presentata per la prima volta nel 2012 ed inizialmente definita come un semplice hobby da Steve Jobs, si è successivamente evoluta fino a raggiungere la quinta generazione capace di riprodurre video in 4k. Apple TV è recensita dal nostro sito qui.