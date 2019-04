iPhone 2019 accanto ad iPhone 2018: poche differenze

Nuovi render degli iPhone 2019 hanno iniziato a fare la loro apparizione in rete, mostrando quello che potrebbe essere il design finale, o quasi, di iPhone XI e XI Max. Come mostrato già ieri, se si esclude la novità della fotocamera posteriore, i prossimi smartphone della Mela saranno particolarmente simili agli attuali modelli. Quasi gemelli, tranne che per un particolare: il tasto mute.

I render apparsi in rete, che mostrerebbero il particolare del tasto mute sono stati diffusi dal leaker Steve Hemmerstoffer di OnLeaks, che ha collaborato con il sito indiano Cashkaro per mostrare il design di iPhone 2019. Tra le particolarità il tasto mute, che sui prossimi smartphone dovrebbe essere circolare, all’interno di un incavo allungato, proprio come sui vecchi iPad.

Il rapporto mostra anche le informazioni riguardanti le dimensioni del dispositivo e il posizionamento pulsante. Nello specifico, i pulsanti laterali e i connettori rimangono invariati, compresi i pulsanti del volume, quello di accensione, la porta Lightning e le griglie per diffusori.

A livello dimensionale, i successori di iPhone XS e XS Max saranno leggermente più spessi degli attuali modelli, rispettivamente 8,1 millimetri e 7,8 millimetri, contro gli attuali 7,7 millimetri di spessore, se si esclude la sporgenza della fotocamera. Il successore di iPhone XS dovrebbe misurare 143,9 x 71,4 millimetri, rispetto all’attuale iPhone XS che ha una larghezza di 143,6 millimetri e un’altezza di 70,9 millimetri.

A causa del leggero cambiamento di spessore e dell’interruttore mute ridisegnato, le cover attuali non saranno probabilmente compatibili con i nuovi modelli. Entrambi i nuovi iPhone rimarranno con diagonale da 5,8 e 6,5 pollici, con display OLED, come gli attuali modelli di iPhone XS e XS Max.

I nuovi modelli dovrebbero inoltre presentare la stessa dimensione degli attuali per quel che riguarda notch e visualizzazione, così come il design complessivo, con una struttura in acciaio inox, ma un pannello posteriore “nuovo ed unico”. In particolare, la scocca posteriore dovrebbe essere realizzata in un unico pezzo di vetro che integra la fotocamera.

Ad ogni modo, queste interpretazioni si basano su informazioni che Hemmerstoffer avrebbe ottenuto da una fonte sconosciuta. Insomma, non c’è nessuna certezza che possa trattarsi dei disegni finali, anche se in passato le indiscrezioni pre lancio si sono sempre rivelate, per lo più, corrette.