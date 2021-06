Per il Prime Day 2021 Honor sconta smartwatch e smart band

Anche Honor partecipa al Prime Day Amazon 2021, mettendo in sconto numerosi smartwatch e smartband. Di seguito tutti i link per acquisti più vantaggiosi.

Il brand, che dopo il distacco da Huawei potrà nuovamente aggiungere le applicazioni Google ai suoi prossimi smartphone, delizia il pubblico con numerosi sconti sugli indossabili fitness.

Tra i primi prodotti in sconto vi segnaliamo Honor Band 5, un prodotto che di certo non ha bisogno di presentazioni, e che mette al polso degli utenti un ottimo alleato per il fitness, ad un prezzo davvero basso. Ricordiamo che oltre alle classiche funzioni fitness, la band offre la possibilità di monitorare l’SpO2 nel sangue, e anche il controllo della musica a distanza. Durante il Prime dai si troverà a 30,09 euro. Se potete spendere 4 euro in più, però, vi consigliamo anche Honor Band 6, che offre uno schermo molto più ampio, paragonabile a quello di uno smartwatch.

Tra i prodotti in sconto Honor mette in lista anche HONOR Watch ES, che propone un display touch da 1,64 pollici con tecnologia AMOLED e sarà proposto con tre diversi colori. E’ studiato come se si trattasse di un vero e proprio personal trainer virtuale da tenere polso per aiutare l’utente a mantenere uno stile di vita attivo.

A livello estetico propone un telaio da 30 mm e uno spessore di soli 10,7 mm, con un design ergonomico che si adatta comodamente al polso per l’uso quotidiano. Il display offre una risoluzione di 456 x 280 pixel, mentre a livello di certificazione gode di quella 5ATM, mentre a livello di autonomia l’utilizzo stimato è fino a 10 giorni. Anziché 99 euro, lo si pagherà 58,86 euro, direttamente a questo indirizzo.

Se invece cercate uno smartwatch dal look classico, c’è anche HONOR MagicWatch 2. In questo caso, al suo interno si trova il processore Kirin A1, grazie al quale l’orologio consente di affrontare 15 modalità di allenamento orientate all’obiettivo, tra cui 8 sport outdoor e 7 indoor, dalle modalità outdoor come la corsa, l’arrampicata e il triathlon a quelle indoor come il nuoto, l’allenamento a corpo libero, gli attrezzi ecc.

Utile anche per il controllo della salute, grazie alle 3 tecnologie che coinvolgono i diversi aspetti della giornata tipo: TruSleep 2.0 per il sonno eHUAWEI TruSeen per lo stress, mentre non manca il controllo del battito cardiaco 24/7 e inviare una segnalazione nel caso in cui andasse sopra o sotto i valori normali.

HONOR MagicWatch 2 si acquista per il Prime Day a 114,99 euro, anziché 179,99.

