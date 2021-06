Amazon Prime Day 2021, Garmin sconta decine di smartwatch

0Arriva il Prime Day Amazon 2021, con sconti su decine e decine di smartwatch e prodotti GPS Garmin. Di seguito l’elenco completo di tutti i prodotti in sconto.

Da tempo il brand Garmin è associato ai prodotti fitness, oltre che a quelli GPS. La parte importante del catalogo in sconto del produttore è formata dai suoi ultimi smartwatch. Tra quelli in sconto in prima linea c’è la linea Forerunner, che come lascia intendere lo stesso nome, si tratta di orologi smart, creati e ottimizzati per l’attività fisica. Tantissimi i modelli della gamma in sconto, come il Forerunner 245, smartwatch naturalmente con GPS integrato, in grado di tenere traccia delle statistiche e delle prestazioni dell’utente, così da offrire a chi lo indossa un quadro completo sulla qualità della corsa. Non solo, grazie al supportoTraining Load, l’orologio permetterà di scoprire se il allenamento è troppo intenso o troppo leggero, permettendo di migliorare la qualità della corsa. Lo sconto su questo modello è importante, perché da un listino di 299 euro si passa a 199 euro.

Oltre alla linea Forerunner, Garmin sconta per questo Prime Day 2021 anche la linea Venu, tra i quali i modelli classici con display rotondo, con colorazioni adatte ad un pubblico femminile. In questo caso, lo schermo proposto è un luminoso amoled con colori brillanti, anche se a svettare è l’autonomia fino a 5 giorni; inoltre, la linea Venu consente di scaricare le proprie playlist per ascoltarle anche senza smartphone. Anche in questo caso, non manca comunque GPS integrato. Lo sconto porta questo modello dai precedenti 379 euro, ai 259 euro.

Per gli amanti del design di Apple Watch, ricordiamo che la linea Venu propone anche il modello Sq, anche questo in sconto da 249 a 179 euro.

Non mancano in sconto neppure i modelli di fascia più alta, come i Fenix 6, che da da 549 euro passano a 389 euro, mentre per chi ha un’indole più estrema, il consiglio è quello di guardare ai modelli Instinct Tactical, progettato su standard militare USA810 per la resistenza termica, agli urti e all’acqua.

Da non dimenticare che, sebbene Garmin sia un brand volto al fitness e all’attività fisica, propone anche smartwatch più eleganti, come il modello Vivomove. In questo caso, anche se nascono sempre come tracker per il fitness, il design è più sobrio, e il modello può essere indossato anche al di fuori dell’attività fisica.

