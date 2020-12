Per Natale MacX DVD Ripper Pro costa la metà (e c’è in regalo un altro software)

L’ultima versione di MacX DVD Ripper Pro è in sconto. Grazie alla promozione natalizia anziché 67,95 dollari si compra per soli 29,95 dollari (poco più di 25 euro col cambio attuale) e in più si ottiene anche una copia di MacX Video Converter Pro.

Cos’è e cosa offre l’ultima versione in sconto

Per chi non lo conoscesse, MacX DVD Ripper Pro è un programma che consente di effettuare la copia di un intero DVD oppure di convertirlo in un filmato MP4 in soli 5 minuti senza alcuna perdita di qualità.

L’ultima versione attualmente in offerta include un nuovo motore per l’analisi dei DVD che porta con sé anche il supporto ai DVD appena introdotti sul mercato e che quindi includono nuovi sistemi di protezione e di crittografia dei dati. E’ stato riscritto gran parte del codice del software per far sì che sia in grado di decodificare anche DVD masterizzati in formati non comuni, perciò rappresenta una soluzione sicura e affidabile.

Per cosa può essere utile

L’utilità di un programma del genere è presto detta: con la possibilità di clonare un qualsiasi DVD, potete sostanzialmente assicurarvi che l’ultimo film acquistato in questo formato non si rovini nel tempo.

Vi basterà infatti farne una copia in modo tale da lasciare l’originale nella confezione, magari archiviato in un posto non troppo umido, ed utilizzare la copia per guardare e riguardare il film tutte le volte che volete senza aver paura che col tempo, come è normale che accada, si rovini.

Fa comodo anche quando in casa ci sono bambini un po’ troppo pasticcioni, che vogliono dare una mano inserendo il disco nel lettore DVD ma irrimediabilmente lo fanno cadere due volte su tre.

La promozione

Come dicevamo, questa ultimissima versione di MacX DVD Ripper Pro è scontata del 56% per Natale: anziché pagarlo 67,95 dollari ve lo portate a casa per soli 29,95 dollari. Acquistandolo durante la promozione, oltre a risparmiare più di 32 euro, ottenete gratuitamente MacX Video Converter Pro, normalmente venduto per 59,95 dollari.

Cos’è e cosa MacX Video Converter Pro (che si ottiene gratis con l’offerta)

MacX Video Converter Pro è un eccellente compagno dell’altro software in promozione perché, oltre alla copia dei DVD, MacX DVD Ripper Pro può anche convertire un DVD in un file MP4. Questo significa che in pochi minuti è possibile trasformare l’ultimo DVD appena acquistato in un film da gustare tranquillamente su qualsiasi dispositivo mobile, inclusi iPhone e iPad che per l’appunto leggono i file nel formato MP4.

Ma se volete poter estendere questa possibilità a qualsiasi smartphone, tablet e computer, anche il più datato che avete lasciato nella casa dei nonni, vi basterà “passare” il file MP4 in MacX Video Converter Pro, che vi consentirà di convertirlo in qualsiasi altro formato compatibile con tutti i lettori multimediali, vecchi e nuovi.

Con questo software è anche possibile ridurre la qualità, magari trasformando un video 4K in un filmato in Full HD o in HD a 720p, per avere lo stesso una buona qualità ma risparmiando un sacco di spazio su disco.

Altri cenni su MacX DVD Ripper Pro

Tornando a MacX DVD Ripper Pro, l’ultima versione in sconto accetta qualsiasi DVD, non solo i vecchi ma anche gli ultimi appena introdotti in commercio. Legge tranquillamente quelli con 99 o più titoli, standard e crittografati, ma anche quelli danneggiati e strutturati male.

Può convertire i DVD in qualsiasi formato, incluso MP4, MOV, FLV, AVI, MP3 (solo audio) e così via, oppure per dispositivo, selezionando dall’apposito menù a tendina la destinazione, come ad esempio iPhone, iPad, Android, Windows, Mac e via dicendo.

Può anche effettuare una copia di backup del DVD creandone l’immagine ISO, utile per rimasterizzarlo successivamente anche se vi siete persi il disco originale.

Tutto questo lo fa senza alcuna perdita di qualità e 47 volte più velocemente di altri software simili, in quanto utilizza una nuova tecnologia di accelerazione hardware di livello 3.

MacX DVD Ripper Pro include anche alcuni strumenti per modificare e personalizzare i DVD permettendo di tagliare alcuni spezzoni oppure intere sezioni del video, unire nuove parti, aggiungere sottotitoli e regolare diversi altri parametri.

Offerta bonus: MacX 4-in-1 Multimedia Bundle

Questa per altro non è la sola offerta di Natale che propone la società sviluppatrice di MacX DVD Ripper Pro. E’ infatti in promozione anche un pacchetto denominato MacX 4-in-1 Multimedia Bundle.

Dentro ci sono MacX DVD Ripper Pro, MacX Video Converter Pro, MacX MediaTrans (un’ottima alternativa ad iTunes) e 5KPlayer (eccellente player multimediale). Normalmente costa 169,95 dollari ma con l’offerta in corso si risparmia il 75%, pagandolo soltanto 39,95 dollari (circa 34 euro col cambio attuale).