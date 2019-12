Per Natale regalatevi lo smartphone indistruttibile Blackview BV9900: si vincono 1.000 dollari

Se siete rimasti affascinati dalle caratteristiche dello smartphone Blackview BV9900 e state pensando di acquistarlo, allora tenete duro fino al 23 dicembre, perché potrete vincere 1.000 dollari.

Grazie ad un concorso lanciato dal produttore, chi infatti porterà a termine l’acquisto su Aliexpress tra il 23 e il 24 dicembre potrebbe vincere un coupon di tale valore da spendere sul Blackview Official Store.

In palio c’è soltanto un buono acquisto, pertanto le possibilità di vincerlo diminuiranno con il crescere del numero di acquirenti che compreranno il telefono entro queste date.

Coupon o no, l’indistruttibile Blackview BV9900 è il primo rugged phone con quadrupla fotocamera Sony da 48MP, affiancata da un obiettivo grandangolare da 16 MP, un obiettivo macro da 2 MP e un obiettivo di profondità da 5 MP. Al suo interno è alimentato dal processore MediaTek Helio P90, coadiuvato da 8 GB di RAM LPDDR4X e con una memoria interna di 256 GB di tipo UFS2.1.

BV9900 ha qualcosa da vantare in termini di resistenza: per la prima volta funziona a -30 gradi C, dunque particolarmente adatto per quanti vivono o viaggiano in zone estremamente fredde. L’utente potrà in queste condizioni estreme continuare a utilizzare il telefono, i messaggi, i contatti, le funzioni di base della fotocamera, senza doversi preoccupare delle temperature gelide.

È certificato IP68 e IP69K e ha ottenuto il grado MIL-STD-810G, il che significa che è eccezionalmente resistente ai danni da caduta, immersione in acqua e vampate di calore, agli urti e agli impatti. Gode di un display da 5,84 ‘pollici FHD+, con display waterdrop, risoluzione 2280 x 1080, 19:9 e una batteria da 4380mAh con supporto alla ricarica veloce da 18W cablata e 10W wireless.

