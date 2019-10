Philips 346B1C è un nuovo monitor con dock USB-C

MMD, partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, ha annunciato il l monitor LCD 34” curvo UltraWide VA Philips 346B1C con USB-C.

Il display è indicto come progettato per massimizzare la produttività sul posto di lavoro in termini di comfort e stile, vanta ecnologia CrystalClear in un display VA avvolgente, tecnologia di docking USB-C integrata e una serie di funzionalità che garantiscono comfort ergonomico e sostenibilità ambientale.

La risoluzione offerta è l’UltraWide QHD da 3440 x 1440; il formato 21:9 offre la possibilità di affiancare fogli di calcolo XXL, è ottima nell’ambito di applicazioni CAD-CAM e altro ancora. La tecnologia MultiVie consente agli utenti di lavorare contemporaneamente su più dispositivi come un notebook o un PC, e uno switch MultiClient KVM integrato, permette di di controllare due computer separati usando una singola configurazione monitor-tastiera-mouse. Per quanti amano unire l’utile al dilettevole, questo monitor dispone anche della tecnologia Adaptive-Sync che a detta del produttore gsrantisce “tempi di risposta rapidi” e un gameplay “fluido e privo di artefatti”.

Il display include una docking station USB-C integrata con alimentatore, il che significa che gli utenti possono sfruttare tutta una serie di funzionalità come una docking semplice da usare con un unico cavo e la possibilità di collegare un computer portatile al monitor anche durante la ricarica del notebook.

Per quanto rigusrda il comfort, la tecnologia che elimina lo sfarfallio e la modalità LowBlue promettono una migliore visualizzazione durante l’attività lavorativa; la modalità EasyRead offre una piacevole esperienza di lettura, a detta del produttore “simile alla carta”.Da evidenziare il supporto orientabile a 180°, inclinabile, regolabile in altezza, il supporto VESA e il Power Sensor integrato che rileva e si adatta alla presenza umana, riducendo così i costi energetici fino all’80%. Il produttore sottolinea che ll monitor è privo di mercurio, senza piombo, certificato EnergyStar 7.0, RoHS e TCO e confezionato in materiale riciclabile al 100%.

Il monitor Philips 346B1C sarà disponibile a partire da novembre 2019; nel momento in cui scriviamo su Amazon il prezzo è di 633,49 euro ma è indicato come “attualmente non disponibile”. Vi aggiorneremo sul suo arrivo.