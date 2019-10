Waze attiva la funzione Costo Pedaggio in Italia

Waze, l’applicazione di navigazione GPS disponibile sia per i dispositivi Apple sia per smartphone e Android, introduce il “Costo Pedaggio” anche nel nostro paese. Si tratta di una delle funzionalità più richieste di Waze, che di fatto consente agli utenti – ora anche quelli che vivono o transitano in Italia – di visualizzare e confrontare i costi del pedaggio per le strade a pagamento.

Disponibile progressivamente a partire da oggi, la nuova opzione aiuta gli automobilisti a migliorare la pianificazione del viaggio grazie alla possibilità di conoscere in anticipo il costo del pedaggio. Oltre a questo consente anche di confrontare i costi in base ai diversi itinerari disponibili e di valutare l’orario di partenza migliore, così da permettere agli utenti di scegliere l’opzione che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Lo sviluppo di questa funzione, a livello locale, è stato possibile grazie al lavoro della Community di volontari di Waze che racchiude oltre 30.000 Map Editor attivi ogni mese. La Community ha infatti contribuito nella raccogliere e nell’inserimento delle informazioni sui costi dei pedaggi sottolineando così, ancora una volta, come Waze si alimenti e viva grazie al forte contributo delle persone e al loro operato.

«Siamo entusiasti di introdurre in Italia la funzione “Costo Pedaggio: grazie all’impegno della nostra comunità di volontari siamo stati in grado di rendere realtà una delle opzioni più richieste dagli utenti» ha commentato Moriah Royz, Product Manager di Waze «Fino ad ora l’applicazione ha cercato di ridurre il tempo speso nel traffico ed ora stiamo anche aiutando i nostri utenti a risparmiare offrendo loro più scelte, non solo proponendo diversi itinerari basati sulla preferenza dell’orario ottimale, ma anche segnalando gli eventuali costi di pedaggio che si presentano lungo la strada».

