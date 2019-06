L’action 2D Hyper Light Drifter in arrivo su iOS, a 120 FPS su iPad Pro

L’acclamato RPG d’azione 2D Hyper Light Drifter ha conquistato cuori e menti quando è stato lanciato su Mac, PC e console nel 2016. Adesso, a tre anni di distanza, il titolo è finalmente pronto ad arrivare su App Store per iOS. E, per fortuna, i fan non dovranno più aspettare a lungo.

Per chi non lo conosce, Hyper Light Drifter offre l’aspetto tipico dei giochi a 8 e 16 bit. È un po come The Legend of Zelda: A Link to the Past, ma con uno stile che ricorda Superbrothers: Sword & Sworcery EP. Il gioco è stato originariamente sviluppato attraverso una campagna Kickstarter, che ha richiesto solo 27.000 dollari, anche se gli sviluppatori si sono ritrovati per le mani ben 645.000 dollari.

Il gioco è ora disponibile per il pre-ordine su App Store. Si tratta, nello specifico di un RPG d’azione e avventura, sulla scia dei migliori classici a 16 bit, con meccanica e design modernizzati. Il giocatore sarà chiamato a esplorare un mondo molto vasto, pieno di pericoli e tecnologie perdute.

A livello tecnico, peraltro, il titolo girerà a 120 fps su iPad Pro e 60 fps su iPhone e iPad. Offrirà anche la compatibilità con i controller MFi, oltre a proprorre ovviamente l’intero contenuto del titolo originale, oltre a nuove armi, nemici e aree contenute nell’edizione speciale del titolo.

Il prezzo sarà di 5,49 euro, con la data di lancio prevista per il 25 luglio 2019. Hyper Light Drifter: Special Edition sarà compatibile con i dispositivi iPhone, iPad e iPod touch con iOS 12 o versioni successive.